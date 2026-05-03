domenica 03 maggio
Un'azione di gioco: i monregalesi purtroppo retrocedono in C
VOLLEY B-M / L'ennesimo ko in casa del VBC Mondovì col San Mauro regala la salvezza matematica agli ospiti
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Volley | 03 maggio 2026, 08:45

VOLLEY B-M / L'ennesimo ko in casa del VBC Mondovì col San Mauro regala la salvezza matematica agli ospiti

Ultima partita casalinga amara per i monregalesi di Bertini, che sabato sera chiudono la stagione a Novi con 50 punti ancora in corsa per i playoff. I ragazzi di Bertini ormai retrocessi in C

Un'azione di gioco: i monregalesi purtroppo retrocedono in C

Un'azione di gioco: i monregalesi purtroppo retrocedono in C

Nella venticinquesima giornata ed ultimo impegno casalingo di questa sfortunata stagione il VBC MONDOVI’ allenato da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone viene superato per 3-0 (14-25,16-25,19-25) da un volitivo S. Mauro Torino allenato da coach Edoardo Melato, che, grazie alla conquista di questi 3 punti ed alla contemporanea sconfitta per 3-1 del Parella Torino contro la capolista PVL Ciriè, conquista  matematicamente la salvezza con un turno d’ anticipo.  

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Polizzi in regia, Genesio opposto, Menardo e Bellanti in banda, Caldano e Catena centrali, Garelli e Candela liberi, inserendo successivamente tutti i giocatori a disposizione, ossia Camperi, Cortellazzi, Bosio, Berutti, capitan Garello e Coppa.

Nel set inaugurale gli ospiti partono forte e si portano subito sull’ 8-2. Dentro Camperi, ma i monregalesi faticano a reggere il ritmo degli avversari, che si portano prima sull’ 11-6 e poi sul 17-11. Dentro prima capitan Garello in battuta e poi Cortellazzi e Bosio, ma il trend del parziale resta saldamente in mano agli ospiti, che chiudono 25-14.

Nella seconda, con in campo in casa monregalese lo stesso sestetto che aveva terminato la frazione precedente, i monregalesi partono bene e si portano avanti 7-5, poi gli ospiti prima pareggiano sull’ 8 pari e poi allungano 11-9. Dentro Berutti ma il S. Mauro allunga prima 15-10 e poi 17-12. Dentro prima Genesio e Polizzi, e poi Bellanti, ma gli ospiti  mantengono agevolmente il controllo del set e chiudono 25-16.

Nel terzo set coach Bertini cambia nuovamente formazione, schierando Cortellazzi in regia e Genesio opposto, Bosio e Menardo in banda, Coppa e Berutti al centro. L’ avvio è equilibrato fino al 12-12, ma poi gli ospiti trovano allungano e si portano sul 15-12. Dentro l’inedita diagonale formata da Polizzi e Camperi al posto di Cortellazzi e Genesio, ma gli ospiti mantengono il controllo del parziale e chiudono 25-19.

Sabato ultimo impegno di questa stagiona per il VBC MONDOVI’, che alle ore 20.30 giocherà sul campo del Novi quarto con 50 punti ed in piena lotta per la qualificazione per i play-off promozione.   

 
VBC MONDOVI’ – S. MAURO TORINO = 0-3 (14-25,16-25,19-25)

VBC MONDOVI’: Polizzi, Genesio, Menardo, Bellanti, Caldano, Catena, Garelli (L1), Candela (L2), Cortellazzi, Bosio, Camperi, Garello (K), Berutti. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.

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