La manutenzione strade ad Alba: “Programmazione su più anni, ma le urgenze modificano le priorità”

Una rete vasta, risorse da distribuire e criticità da affrontare: la gestione dei manti stradali è stata al centro di un’interrogazione presentata dal consigliere Riccardo Spolaore nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Alba. Dopo la variazione di bilancio da 465 mila euro approvata ad aprile, il consigliere ha chiesto se esista una programmazione precisa o se gli interventi avvengano caso per caso, citando come esempio viale Vvico, ma anche le zone più lontane dal centro, come San Rocco Cherasca.

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, che ha ribadito la complessità della gestione e l’impegno quotidiano della Ripartizione Opere pubbliche: “Il patrimonio stradale del Comune di Alba è molto esteso. Esiste un piano di avanzamento lavori pluriennale, ma le segnalazioni dei cittadini, le urgenze e gli imprevisti possono modificare le priorità”.

Un elemento cruciale riguarda anche la sinergia con altri enti, in particolare con chi gestisce i sottoservizi: “Quando intervengono su tratti stradali, il Comune può approfittarne per estendere le asfaltature e migliorare la qualità complessiva del manto. Tuttavia, trattandosi di interventi di altri soggetti, non sempre sono calendarizzabili in anticipo”. Tra gli interventi in arrivo, Fenocchio ha confermato quelli su viale Vico e via Rorine: “Abbiamo deciso di rinviarli alla fine dell’anno scolastico per evitare ulteriori disagi alla viabilità, già appesantita dai cantieri Anas. Crediamo sia stata una scelta opportuna per garantire un lavoro efficace con il minimo impatto sulla circolazione”.

Spolaore ha accolto la risposta chiedendo che la programmazione venga illustrata in una prossima seduta della commissione competente: “È importante che anche il Consiglio possa avere un quadro più chiaro delle priorità e delle modalità di intervento”.