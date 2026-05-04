PIT BIKE / Francesca Cagna si impone a Cremona tra le Ladies

Il Cremona Circuit di San Martino del Lago (CR) ha ospitato, nello scorso week end, una serie di gare, con circa duecentocinquanta piloti al via, tra le quali quella riservata alle pit bike della 12 Pollici Italian Cup S3 Under - Ladies, alla quale è iscritta l’ormeese Francesca Cagna, in sella ad una pit bike Pitom del Team Fiodena.

Ventuno i partenti, che si sono dati battagli su due manche, con Francesca Cagna che si è classificata quindicesima assoluta e seconda tra le Ladies nella prima batteria, dietro a Natascia Turrini e davanti a Kim Berce.

(I trofei conquistati nelle due manche da Francesca Cagna)

In gara due Fra#141 (Pitom - Fiodena) si è migliorata, classificandosi nona assoluta, con Kim Berce (8.1 Godfriendly) dodicesima e Natascia Turrini (Tesi - Tesi Racing Team) quattordicesima, risultato che le ha permesso, con una terza ed una seconda piazza di categoria di aggiudicarsi, per la discriminante della vittoria in gara due, la vittoria di giornata, davanti alla Turrini ed alla Berce.

(Francesca Cagna, in sella alla pit bike Pitom del Team Fiodena, davanti ad un avversario)

“Sono soddisfatta della mia gara - ha riferito Fra#146 -, anche se ho subito nuovamente due cadute a causa della mia irruenza, che mi hanno consigliato al termine di farmi visitare dal personale della Croce Rossa, non ho mollato e sono riuscita a fare mia la classifica delle Ladies, rifacendomi della disavventura di Castelletto di Branduzzo, dimostrandomi inoltre abbastanza competitiva anche contro i maschi”