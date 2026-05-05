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Politica | 05 maggio 2026, 12:01

Incontro in Provincia con la Soprintendente Deneb Teresa Cesana

Collaborazione istituzionale per la tutela del patrimonio documentario

Incontro in Provincia con la Soprintendente Deneb Teresa Cesana

Lo scorso giovedì 30 aprile il presidente della Provincia Luca Robaldo ha incontrato la dottoressa Deneb Teresa Cesana, Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d’Aosta, per un confronto dedicato ai temi della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico del territorio.

L’incontro si è inserito nel quadro delle relazioni istituzionali tra la Provincia di Cuneo e gli organi periferici del Ministero della Cultura, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione su ambiti di comune interesse, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia degli archivi storici e delle biblioteche locali, risorse fondamentali per la memoria e l’identità delle comunità.

Il colloquio ha confermato la volontà reciproca di proseguire in un rapporto di collaborazione costante, riconoscendo il ruolo strategico degli archivi e delle biblioteche come presìdi culturali diffusi e strumenti essenziali per la trasmissione della storia e del sapere alle nuove generazioni.


 

C. S.

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