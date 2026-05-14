Savigliano, polemica sulle nomine di Oasi Giovani: "Applicato il Manuale Cencelli"

Riceviamo e pubblichiamo:

Come è noto, il Consiglio di Amministrazione di Oasi Giovani prevede un rinnovo che vede quattro membri eletti dall’Assemblea dei soci e tre membri designati direttamente per nomina del Sindaco. È proprio su queste ultime tre nomine di competenza comunale che, come Partito Democratico e Spazio Savigliano, intendiamo porre l’attenzione, constatando con amarezza quanto avvenuto.

Oasi Giovani merita molto di più di una banale applicazione del "Manuale Cencelli". Senza nulla togliere al valore personale e alla qualità dei profili scelti, è impossibile non notare una coincidenza lampante: i tre nuovi consiglieri sono i più votati tra i non eletti di tre diverse liste della coalizione di governo.

Il sospetto che l'obiettivo primario non fossero le reali esigenze dell’ente, ma la necessità di "dare un posto a tutti" per saldare i debiti elettorali, è purtroppo una certezza. Questo meccanismo di spartizione ha calpestato deliberatamente la richiesta di continuità e stabilità che era giunta formalmente dall'Ente stesso: invece di proteggere il lavoro avviato e garantire una transizione fluida, si è preferito azzerare tutto pur di accontentare le velleità politiche di ogni singola lista.

A rendere il quadro ancora più desolante è la gestione del rapporto con il Consiglio Comunale. In un contesto così vitale per le politiche sociali cittadine, sarebbe stato auspicabile un percorso basato sul dialogo e sulla concertazione. Al contrario, la maggioranza non ha assolutamente cercato il confronto preventivo, preferendo chiudersi nelle proprie scelte unilaterali ed evitando di coinvolgere le altre forze politiche nella costruzione di una visione condivisa per l'Ente.

È l'ennesima occasione persa per agire con trasparenza e lungimiranza. Savigliano non ha bisogno di equilibrismi di potere o di premi di consolazione post-elettorali, ma di una politica capace di guardare oltre il proprio ombelico e di mettere al centro il futuro dei servizi sociali.

Partito Democratico Savigliano

Gruppo Consiliare Spazio Savigliano