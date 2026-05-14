Ue, Bergesio (Lega): "Ok risoluzione su sicurezza alimentare e mangimi. Meno burocrazia, più tutele per agricoltori e consumatori"

“Parere favorevole della Commissione Agricoltura al pacchetto che modifica dieci regolamenti Ue sulla sicurezza degli alimenti e i mangimi. Vogliamo tagliare la burocrazia inutile senza abbassare gli standard di qualità e ambientali. Abbiamo impegnato il governo, in sede negoziale, a migliorare il testo su alcuni punti: più flessibilità per le emergenze fitosanitarie, revisione dei periodi di tolleranza concessi agli Stati per vendere e smaltire i prodotti revocati, affinché gli agricoltori abbiano tempo di trovare alternative, semplificazioni e certezze sulle sostanze candidate alla sostituzione. Sulle importazioni, tolleranza zero per le sostanze vietate in Ue. E poi: registri più semplici, iter veloci per i nuovi prodotti, innovazione sui biocidi e controlli efficaci alle frontiere. Obiettivo: procedure uniformi, tempi certi e stop alla burocrazia. Semplificare vuol dire dare strumenti a chi produce cibo di qualità. Così difendiamo le nostre aziende agricole e tuteliamo i consumatori”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura.

