COMUNALI / Proseguono gli incontri con la popolazione della lista “Verzuolo Bene Comune”

Dopo la presentazione ufficiale del 28 aprile scorso, la lista “Verzuolo Bene Comune”, in corsa per le elezioni amministrative di maggio, ha dato il via a incontri sul territorio volti a condividere i propri obiettivi con i cittadini.

Dopo quelli in programma a Falicetto, Papà e nella sala Auser di via Cima (dedicato alle associazioni locali), gli appuntamenti, sempre con inizio alle 20:45, proseguiranno lunedì 11 maggio, in Chiamina, nella Sala adiacente la Cappella San Bernardo; mercoledì 13, a Villanovetta, nella Sala di Piazza Schiffer; giovedì 14, alla Villa di Verzuolo, sotto l’ala municipale; lunedì 18, in via alle Cascine, sala condominiale (ore 18:00); lunedì 18, via Comba Rio Torto; giovedì 21, all’interno di Palazzo Drago.

“Nove incontri per condividere insieme ai cittadini come immaginiamo la Verzuolo del futuro – dichiara il capolista di Verzuolo Bene Comune Mattia Domenico Quaglia - (…). I punti cardini sono l’ambiente, con la cura degli spazi condivisi, la sicurezza dei luoghi e delle persone (…). Sfide significative attendono Verzuolo: dal bando per la gestione della Casa di Riposo a quello del verde pubblico, dalle esigenze del settore sociale a quelle del settore produttivo. La realtà è in continuo cambiamento e nessuno deve restare indietro. Serve un’Amministrazione attenta, attiva e competente e noi siamo pronti”.