Ferrero alla conquista degli USA con i quadrotti Rocher e la nuova Nutella alle arachidi

Ferrero North America torna protagonista al Sweets & Snacks Expo 2025, la più importante fiera statunitense del settore dolciario e snack, in programma fino a domani, giovedì 15 maggio, all’Indiana Convention Center di Indianapolis. All’interno dello stand 1802, il gruppo con sede ad Alba ha svelato una serie di innovazioni pensate per il mercato nordamericano, tra cui due assolute protagoniste: la Nutella alle arachidi e le barrette di cioccolato Ferrero Rocher.

La prima è destinata a entrare nella storia del brand: si tratta della prima variante di gusto di Nutella in oltre 60 anni, dove alla celebre crema spalmabile a base di nocciole e cacao si aggiunge l’aroma deciso delle arachidi tostate. Il debutto nei negozi americani è previsto per la primavera 2026.

Sempre all’insegna dell’innovazione, Ferrero presenta le nuove Ferrero Rocher Chocolate Bars, una reinterpretazione del celebre cioccolatino in forma di quadrotti racchiusi in un sacchetto stand-up, ideale per la condivisione. Ogni quadrotto combina un guscio di cioccolato, un ripieno vellutato e nocciole croccanti. Le varianti includono: nocciola al latte, fondente, bianca, al caramello e assortita, in arrivo sul mercato da settembre 2025.

Ma non è finita. Ferrero ha dedicato uno spazio anche al rilancio dei suoi prodotti da forno e biscotti, con numerose referenze sviluppate su misura per i gusti americani: dai biscotti con ripieno morbido al cioccolato fondente a quelli dal gusto intenso di torta brownie, fino a frolle arricchite con cioccolato al latte e riso soffiato, nate da una collaborazione con un noto marchio americano. Spazio anche alla linea per bambini, con prodotti ispirati all’universo dei dinosauri e biscotti a forma di animali, e alle proposte gourmet, come le frolle al limone e ai lamponi bianchi, in arrivo nella primavera 2026.

"Il nostro slancio qui non è mai stato così forte – ha spiegato Michael Lindsey, presidente e chief business officer di Ferrero North America –. Lo sviluppo di nuove proposte per Nutella e Ferrero Rocher segna una tappa strategica per la nostra crescita negli Stati Uniti. Puntiamo a coinvolgere sia chi già ama i nostri marchi sia nuovi consumatori, consolidando il nostro ruolo di leader di categoria nel mercato nordamericano".