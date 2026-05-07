Il Consiglio Comunale di Fossano tiene viva la questione lavori pubblici e viabilità, con molti interventi sul territorio

I lavori pubblici e gli interventi sulla viabilità sono stati tema del rendiconto dell’esercizio finanziario 2025 e illustrati nel dettaglio dal sindaco Dario Tallone alla sua Amministrazione, in occasione dell’ultimo Consiglio Comunale di Fossano del 27 aprile.

Alla casella “lavori pubblici”, per l’appunto, 650mila euro sono stati investiti per la recente riqualificazione di piazza Vittorio Veneto, l’area nei pressi della chiesa della Santissima Trinità, vicina alla storica passeggiata panoramica di viale Mellano e riconoscibile anche per la presenza dell’autoparcheggio sotterraneo Palocca.

A questa operazione si aggiunge quella della realizzazione dei nuovi spogliatoi allo stadio Pochissimo, casa del Fossano calcio, per un importo complessivo di 1.081.000 euro e con i lavori terminati nel dicembre 2025. Poi gli spogliatoi del Villaggio Santa Lucia invece, 700mila euro (di cui 400mila grazie a un contributo governativo). Non va inoltre dimenticato il rinnovo del portale d’ingresso del cimitero, in località Loreto, per 35mila euro.

Per quanto concerne la viabilità, 800mila euro sono stati stanziati per i lavori su vari tratti cittadini (la metà sono stati investiti nel 2025 per le operazioni su via Primavera, via Oreglia, località Piovani, via Belvedere, le vie nei pressi della stazione ferroviaria e sono attualmente in corso di esecuzione su altri tratti per coprirne l’intero importo.

Di interesse anche la realizzazione del nuovo nido in via Santa Lucia, parzialmente finanziato con fondi Pnrr, che ammonta a 1milione 200mila euro. Tali lavori furono consegnati il 29 settembre 2025, ed ora prorogata al prossimo 10 maggio, posticipando il termine ultimo dello scorso 31 marzo. Data di ultimo collaudo della struttura fissata al prossimo 30 giugno 2026.

(Tra gli interventi la riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto)

Tra gli altri lavori, la manutenzione straordinaria del cinema -teatro “I Portici” per 230mila euro. L’avvio dei lavori è in fase di programmazione, compatibilmente con la chiusura del cinema nella pausa estiva. Poi ancora la realizzazione della nuova ciclabile in viale Regina Elena, con la parte del progetto che ha coperto il costo di 575mila euro. Presto vi sarà la gara per l’aggiudicazione di questa specifica operazione.

È prevista inoltre la conclusione dei lavori alla bocciofila Forti e Sani, per il prossimo 4 luglio, il cui importo complessivo è di 480mila euro.

340mila euro è invece il costo della manutenzione straordinaria che sarà attuata al riscaldamento e agli impianti di manutenzione del Palazzetto dello sport, con la conclusione dei lavori prevista per quest’estate.

Sono stati poi appaltati (dopo l’ok della Soprintendenza nell’agosto 2025) e sono in fase di esecuzione i lavori della messa in sicurezza del cavalcavia di via Circonvallazione su via Macallè dell’importo di 110mila euro.

Altri lavori sono in programmazione sulla Circonvallazione 220mila euro e sono previsti di conseguenza dei fermi linea sulla ferrovia sottostante.

Vi sarà ancora la ristrutturazione di Palazzo Ricaldone (destinato alle associazioni) per un importo di 1milione 890mila euro. Dopo una prima procedura di gara rimasta deserta, ora vi sarà la valutazione delle offerte pervenute su chi condurrà i lavori.

Altri importi: la ristrutturazione e l’adeguamento della normativa antincendio della palestra comunale (630mila euro), con i lavori assegnati in estate, viste le interferenze in questo periodo con gli utilizzatori della struttura.

60mila euro è l’importo delle manutenzioni straordinarie che saranno attuati ai vialetti al cimitero urbano (terzo intervento in programma per permettere il transito di persone con carrozzine e con difficoltà motorie), con in futuro un ascensore ai colombari.

“Quelle elencate, sono tutte opere che derivano da anni precedenti, formalizzate nel 2025, ultimate o assegnate nel 2025 per un totale di 9.735.686 euro. Altre opere in previsione sono invece per oltre 11milioni di euro”: ha ancora specificato il primo cittadino.