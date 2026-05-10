domenica 10 maggio
Il presidente della Fondazione Crf Giancarlo Fruttero: aveva assunto l'incarico nel 2024 in sostituzione di Gianfranco Mondino
Giancarlo Fruttero confermato alla presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano
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I più letti della settimana | 10 maggio 2026, 09:29

Giancarlo Fruttero confermato alla presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

Dieci milioni di euro destinati ad attività a beneficio del territorio nel triennio 2026-2028

Il presidente della Fondazione Crf Giancarlo Fruttero: aveva assunto l'incarico nel 2024 in sostituzione di Gianfranco Mondino

Il presidente della Fondazione Crf Giancarlo Fruttero: aveva assunto l'incarico nel 2024 in sostituzione di Gianfranco Mondino

"Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita lunedì 4 maggio.

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Nella seduta del 21 aprile scorso il Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano ha confermato Giancarlo Fruttero alla guida della Fondazione per il prossimo quinquennio.

Fruttero, che aveva assunto la presidenza nel 2024 in sostituzione di Gianfranco Mondino, ha confermato il suo impegno nel proseguire le attività a beneficio del territorio, al quale nel triennio 2026-2028, come da programma approvato nell’ottobre 2025, saranno destinati 10 milioni di euro complessivi.

“Ringrazio sentitamente gli organi della Fondazione per la fiducia accordatami” dichiara il presidente Fruttero. “Gli ultimi anni sono stati molto positivi per i nostri investimenti e ci consentiranno di operare con serenità a favore del territorio, accantonando al contempo importanti somme per garantire in futuro un flusso costante di contributi. Come più volte detto, il nostro operato si muoverà seguendo l’acronico C.R.F.: cura del presente, rispetto del passato, fiducia nel futuro”.

Il Comitato di Indirizzo ha anche provveduto al rinnovo di alcuni suoi componenti in scadenza, confermando il radicamento al territorio dal quale provengono tutti coloro che saranno chiamati ad amministrare l’ente per i prossimi esercizi e con una particolare attenzione alle quote di genere.

Gli organi sono attualmente così composti:

Comitato di Indirizzo

Consiglio di Amministrazione

Silvia Asteggiano

Giancarlo Fruttero – Presidente

Giovanni Bongiovanni

Laura Aragno

Elio Carle

Graziella Brondino

Maria Francesca Cornaglia

Bruno Ferrero

Noemi Cravero

Corrado Gunetto

Sergio Formento

Franca Milanesio

Maria Rosita Isoardi

Riccardo Parola

Antonio Mellano

 

Viviana Moretti

Collegio Sindacale

Marco Palmarucci

Federico Bessone – Presidente

Maurizio Oggero

Marco Bergesio

Simona Olivero

Annalisa Forte

Alberto Pettiti

 

Franco Racca

Segretario Generale

Valter Rosa

Monica Ferrero

Giovanni Tomatis

 

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