Spazzamondo torna il 23 maggio: la Granda si mobilita per l’ambiente

"Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita martedì 5 maggio.

***

Al via la sesta edizione della grande raccolta rifiuti promossa da Fondazione CRC; in attesa, tre appuntamenti per famiglie con “Aspettando Spazzamondo” ad Alba, Mondovì e Cuneo

Quanti rifiuti si possono raccogliere in un giorno? Spazzamondo prova ancora una volta a dare una risposta concreta, rilanciando la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo. L’edizione 2026 si terrà sabato 23 maggio e coinvolgerà Comuni, cittadini, associazioni e aziende del territorio, con iscrizioni aperte fino a giovedì 21 maggio.

La manifestazione, promossa da Fondazione CRC, si conferma un appuntamento molto partecipato, capace di trasformare un gesto semplice in un’azione diffusa di cura dell’ambiente e del territorio. Per l’edizione di quest’anno sono già state raccolte numerose adesioni, a conferma della forte risposta della comunità cuneese all’iniziativa.

In attesa della giornata centrale, prende il via anche “Aspettando Spazzamondo”, la rassegna pensata per i più piccoli e per le famiglie. Sono previsti tre appuntamenti gratuiti: venerdì 8 maggio ad Alba, sabato 9 maggio a Mondovì e domenica 10 maggio a Cuneo, tutti alle 17.30.

Protagonisti degli incontri saranno Lampadino e Caramella, che guideranno bambini fino agli 8 anni alla scoperta del MagiRegno degli Zampa. Attraverso gioco e racconto, lo spettacolo punta a sensibilizzare i più piccoli sui temi del rispetto per l’ambiente e del corretto smaltimento dei rifiuti.

La partecipazione agli eventi è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria per ragioni organizzative. Con questa formula, Spazzamondo unisce educazione ambientale, coinvolgimento delle famiglie e partecipazione civica, preparandosi a una nuova giornata di mobilitazione collettiva in tutta la provincia.