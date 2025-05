Punti nascita sotto i 500 parti, Riboldi in commissione: "Resteranno operativi con equipe itineranti"

In Commissione Sanità, presieduta da Luigi Icardi, è proseguita la presentazione della bozza del piano sociosanitario da parte degli assessori alla Sanità Federico Riboldi e alle Politiche sociali Maurizio Marrone, con numerosi interventi dei consiglieri di opposizione, che hanno chiesto chiarimenti su diversi passaggi del documento.

In particolare, è stato affrontato il tema dei punti nascita che non arrivano alla soglia dei 500 parti l’anno e che, come ha spiegato l’assessore Riboldi, la Giunta intende mantenere operativi grazie ad equipe itineranti che garantiranno tutti i servizi di assistenza e di sicurezza necessari.

Sul punto ha espresso perplessità Vittoria Nallo (Stati uniti d’Europa), che ha anche posto l’attenzione su un altro tema critico, quello dell’assistenza sanitaria ai senza fissa dimora.

Più in generale, i commissari Daniele Valle, Gianna Pentenero, Domenico Rossi, Domenico Ravetti, Monica Canalis (Pd), Alice Ravinale (Avs) e Alberto Unia (M5s) hanno ribadito che il documento presentato “è generico e si limita a fotografare l’esistente” e hanno chiesto di procedere con le audizioni in commissione di tutti i soggetti interessati dal piano per raccoglierne le istanze.

La Commissione ha anche svolto le prime determinazioni sulla proposta di legge “Valorizzazione del volontariato in ambito sanitario e istituzione della giornata regionale del volontario”, presentata dal consigliere Davide Zappalà (FdI). La Pdl ha l’obiettivo di riconoscere la professionalità dei volontari che prestano servizio nelle strutture sanitarie. Le consultazioni chiuderanno il 3 giugno.