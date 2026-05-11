ATLETICA / Campionati Regionali di società U18 Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo trionfa

La fase regionale dei Campionati di Società U18, disputata a Mondovì sulla "Fantoni-Bonino", è stata un trionfo per l'Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo grazie ad una splendida doppia vittoria sia in campo maschile che in quello femminile davanti al proprio pubblico. Ai titoli regionali di squadra, si aggiungono gli undici minimi per i campionati italiani e i tre per i campionati Europei di Rieti.

“Siamo felici per aver raggiunto uno degli obbiettivi stagionali che ci eravamo prefissati – commenta il presidente Fabio Boselli – Lo abbiamo fatto unendo prestazioni singole di grande spessore accompagnate ad una squadra competitiva in tutti i settori grazie tanti atleti vi hanno preso parte: le nostre basi sono solide e il lavoro svolto negli anni sui vivai e sulle collaborazioni, con competenza e organizzazione, sta pagando.”

Le Allieve hanno conquistato il titolo con 9.215 punti precedendo la Futuratletica (9.070) e CUS Torino (9.054), mentre gli Allievi si sono imposti con 8.977 punti, 40 in più rispetto all'Atletica Canavesana seconda e davanti alla Safatletica, terza con 8.155.

Nelle Allieve, la grande protagonista è stata Yasmine Lazouzi (nella foto sotto), capace di una prestazione top nei 2.000 siepi: 6’40”12, terzo tempo Under 18 di sempre, alle spalle soltanto di Nicole Reina e della “regina” Nadia Battocletti. Il crono vale ampiamente come “pass” per gli Europei U18 di Rieti e il nuovo record regionale, oltre che, ovviamente, quello societario.

Tra gli U18 maschili, la copertina va a Giacomo Provera, assoluto dominatore con una convincente doppietta: vittoria sabato nei 400 in 49”30 e domenica nei 400 ostacoli con 52”84 in una gara dall’altissimo contenuto tecnico. Due crono di livello che hanno trascinato l'intera squadra, e regalato a Giacomo i pass per Rieti 2026 su entrambe le specialità. Il quadro è stato arricchito da altre prestazioni maiuscole come quelle di Giorgio Comino che ha firmato, a sua volta una splendida doppietta: primo nei 2.000 siepi in 6’09”46 e nei 3.000 in 8’54”02. Francesco Simbula si è imposto nei 200 metri con 22"61 (partendo senza accredito dall’ultima batteria) e ha raccolto un 5° posto nei 110 ostacoli in 14"94. Lorenzo Marino ha vinto il triplo con un gran 14,01 metri (con un miglioramento di oltre 1 metro) e si è classificato secondo nell'alto con 1,78 m. Giacomo Rabezzana ha chiuso i 100 metri in 11"49 e fatto fermare i crono a 23”12 sui 200. La 4x100 di Simbula, Provera, Marino e Rabezzana si è migliorata ancora scendendo a 43"68, mentre Alessandro Beccaria si è piazzato terzo nel giavellotto con 44,63 m. Ernid Sabli ha portato punteggi nel lungo con 5,68 m e nel triplo (4° con 12,68 m).

Ulteriori contributi sono arrivati dalla staffetta 4x100 B (Sacco, Petrini, Sabli e Surriano) in 46"39; Giancarlo Forni nella marcia in 26'54"42 (4° Gabriele Simone); Petrini nell'asta con 3,20 m; Bongiovanni nei 400 con 56"84; Petrini e Sacco (24"84) nei 200; Sacco (12"09) e Zuncheddu (14"11) nei 100; Matteo Provera nei 1.500 (4'50"48) e negli 800 (2'13"57); D'Angelo nel martello (33,34 m) e nel peso (9,37 m); Surriano nel disco (25,71 m) e negli 800 (2'14"42); Rossetti e Chiecchio nel giavellotto (28,92 m e 26,57 m); Chiecchio nell'asta (2,30 m) e Beccaria nel disco (34,90 m); Garelli nei 2.000 siepi (6'52"76) e nei 3.000 (9'44"69).

Dopo l’exploit di Lazouzi, le compagne di squadra hanno risposto con una bella serie di secondi posti: Sofia Bertone nei 200 metri con 25"71, Noemi Bertone nei 400 con 59"65, Paola Ambrosio nel martello con una gran botta a 48,47 m, Lucrezia Garelli nel disco con 37,26 m (5ª nel peso 10,35 mt). Argenti anche per entrambe le staffette: la 4x100 (Sofia Musso, Noemi Bertone, Alice Botto e Laura Sito) in 49"51 e la 4x400 (le due Bertone, Botto e Sito) in 4'07"01. Piazzamenti per Sofia Musso 4ª nei 100 in 12"91 e 3ª nel lungo (5,18 m), Emma Battaglio 4ª nei 5.000 di marcia in 26'39"59, Teresa Basso ottimo progresso con 11,00 metri nel triplo (nel lungo con 4,78 m), Cecilia Mameli nell'asta 5ª con 2,50 mt

Altri risultati nelle Allieve: Alice Botto negli 800 2'31"71 (Laura Sito 2'35"41), Giulia Priola alto 1,30 m e asta 2,20 m, Brigitte Baudissone 13"42 nei 100 e 31"20 (con caduta) nei 200; Caterina Lingua nei 400 in 1'05"95 e nel disco con 26,57 m; Lucia Chiecchio nel peso (8,30 m) e nel lungo (4,39 m); nel giavellotto Mia De Cian (23,42 m), Chiara Montaldo (12,36 m); Chiara Raffero nei 3.000 in 13'27"27. la staffetta 4x100 B (Chiecchio, Priola, Lingua e Baudissone) in 53"05.