Il Toro Club Mondovì ha celebrato il 77° anniversario del Grande Torino

Anche quest’anno il Toro Club Mondovì ha onorato l’anniversario di Superga e ricordato il Grande Torino, il 4 maggio si è tenuta la commemorazione presso l’area sportiva “Grande Torino” a Piazza coinvolgendo i ragazzini dell’ASD Piazza con la lettura dei nomi dei giocatori da parte di Marta e Tommy due piccoli ma accesissimi tifosi e soci del club.

In serata si è svolto il primo triangolare di calcio a 5 femminile per l’assegnazione della 1 coppa “Grande Torino” che è stata assegnata alla squadra senior dell’Olimpic Ferrone davanti al MSC Futsal Women e alla seconda squadra dell’Olimpic Ferrone. Migliore giocatrice della serata Sara Voarino, "portiere degno del grande Bacigalupo".

Sabato 9 maggio, presso l’area sportiva di Branzola, si è svolta la terza edizione del torneo “Grande Torino” categoria pulcini (2015).

Si sono aggiudicati il torneo i torelli (2016) del Torino FC che, con la sua presenza ha dato maggiore spessore all’evento, davanti all’ASD Boves, campione uscente, all’ASD Sant’Albano e al Piazza.

Si aggiudica il girone silver la Monregale seguita dal Salice, dal Bagnasco e dall’Olimpic Ferrone.

Molti i premi individuali dedicati ad ognuno degli 11 invincibili del Grande Torino tra i quali spiccano il premio V. Bacigalupo al miglior portiere: Lorenzo Prette (Olimpic Ferrone), il premio F. Ossola al capocannoniere: Andrea Cancellara, con 8 reti (Torino FC) e MVP del torneo, premio V. Mazzola, a Gabriel Antonucci (ASD Boves).

E’ stata una bellissima giornata di sport, di divertimento e di memoria per la quale il Torino Club Mondovì e l’Olimpic Ferrone ringraziano i Comuni di Mondovì e di Villanova per il loro appoggio ed, in particolare, il Toro Club intende ringraziare la “Tealdi Petroli” e l’Ipercoop Mondovicino che fin dalla prima edizione hanno sostenuto e contribuito a far crescere questo evento.