Ad Alba torna l'Estathè 3×3 Street Basket: c'è tempo fino al 24 maggio per iscriversi

Si avvicina l’evento sportivo più divertente e coinvolgente di Alba: il Torneo 3x3 Streetbasketball.

Si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno nel centro storico di Alba ed aperto a tutti. Chiunque e di qualsiasi età potrà infatti iscriversi e partecipare con i propri amici.

Le categorie saranno le seguenti:

minibasket (maschile e femminile)

Esordienti (maschili e femminili)

U13 (maschili e femminili)

U14 (maschili e femminili)

U16 (maschili e femminili)

U18 (maschili e femminili)

senior amatori (maschili e femminili)

L’evento sarà arricchito da momenti di musica, intrattenimento e spettacolo. Tra le squadre coinvolte ci saranno anche gli amici di Sportabili e poi c’è in serbo una sopresa per gli amici del Baskin, il nuovo gioco inclusivo arrivato ad Alba proprio quest’anno.

Si giocherà ovviamente tantissimo su 5 campi (record di strutture). Due saranno in Piazza Duomo, con tanto di tribuna sul campo centrale, e tre nel Cortile della Maddalena.

Per iscriversi è sufficiente versare la quota e inviare il modulo compilato su whatsapp (entro il 24 maggio), tutti i dettagli sono sul sito dell’Olimpo Basket a questo link

Ogni categoria giocherà in momenti diversi sui 4 campi del centro storico di Alba, con il campo centrale che sarà in Piazza Duomo (Piazza Risorgimento).

Il programma

Sabato 30 maggio: 10,00-17,00 – ESO – U13 – U14

Domenica 31 maggio: 10,00-19,00 – U16 – U18

Lunedì 1° giugno: 10,00-17,00 – SENIOR AMATORI – MINIBASKET

Gli orari sono indicativi, verranno comunicati ufficialmente il 25 maggio a iscrizioni chiuse.

Si respirerà un clima di gioia e di festa, Vi invitiamo a partecipare o anche solo a passare insieme un po’ di tempo prendendo parte all’evento.

Vi aspettiamo numerosi, sarà una bellissima festa!