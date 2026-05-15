Ad Alba torna l'Estathè 3×3 Street Basket: c'è tempo fino al 24 maggio per iscriversi

Si avvicina l’evento sportivo più divertente e coinvolgente di Alba: il Torneo 3x3 Streetbasketball.
Si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno nel centro storico di Alba ed aperto a tutti. Chiunque e di qualsiasi età potrà infatti iscriversi e partecipare con i propri amici.
Le categorie saranno le seguenti:
minibasket (maschile e femminile)
Esordienti (maschili e femminili)
U13 (maschili e femminili)
U14 (maschili e femminili)
U16 (maschili e femminili)
U18 (maschili e femminili)
senior amatori (maschili e femminili)
L’evento sarà arricchito da momenti di musica, intrattenimento e spettacolo. Tra le squadre coinvolte ci saranno anche gli amici di Sportabili e poi c’è in serbo una sopresa per gli amici del Baskin, il nuovo gioco inclusivo arrivato ad Alba proprio quest’anno.
Si giocherà ovviamente tantissimo su 5 campi (record di strutture). Due saranno in Piazza Duomo, con tanto di tribuna sul campo centrale, e tre nel Cortile della Maddalena.
Per iscriversi è sufficiente versare la quota e inviare il modulo compilato su whatsapp (entro il 24 maggio), tutti i dettagli sono sul sito dell’Olimpo Basket a questo link
Ogni categoria giocherà in momenti diversi sui 4 campi del centro storico di Alba, con il campo centrale che sarà in Piazza Duomo (Piazza Risorgimento).
Il programma
Sabato 30 maggio: 10,00-17,00 – ESO – U13 – U14
Domenica 31 maggio: 10,00-19,00 – U16 – U18
Lunedì 1° giugno: 10,00-17,00 – SENIOR AMATORI – MINIBASKET
Gli orari sono indicativi, verranno comunicati ufficialmente il 25 maggio a iscrizioni chiuse.
Si respirerà un clima di gioia e di festa, Vi invitiamo a partecipare o anche solo a passare insieme un po’ di tempo prendendo parte all’evento.
Vi aspettiamo numerosi, sarà una bellissima festa!