Il Treno delle Meraviglie fa tappa a Ventimiglia: accoglienza festosa tra musica, figuranti e istituzioni [FOTO E VIDEO]

Dopo una mattinata trascorsa ad attraversare i paesaggi piemontesi sui binari, il Treno delle Meraviglie ha fatto tappa a Ventimiglia, dove è stato accolto da uno spettacolo figurativo e musicale organizzato per l'occasione.

Partito da Torino Porta Nuova alle 8 con a bordo Pietro Fattori della dirigenza di Fondazione FS, il convoglio è giunto a Cuneo alle 9:18, dove le consigliere comunali Flavia Barbano e Monica Volante, in rappresentanza della sindaca Patrizia Manassero, hanno dato il via ufficiale alla giornata insieme ai rappresentanti delle tante associazioni coinvolte nella Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie. A bordo, tra gli altri: Anna Donati (AMODO), Gennaro Bernardo (Associazione Europea Ferrovieri), Fulvio Bellora (Co.M.I.S.), Angelo Porta (Legambiente Piemonte), Alberto Collidà (Italia Nostra Cuneo), Massimo Ferrari (UTP AssoUtent) e Federico Santagati (Osservatorio Ferrovia del Tenda).

Durante il viaggio sulla storica tratta Cuneo–Ventimiglia, il treno ha effettuato diverse fermate: a Borgo San Dalmazzo è salita la sindaca Roberta Robbione, a Robilante la sindaca Enrica Giraudo, mentre a Vernante il sindaco Gian Piero Dalmasso ha salutato i passeggeri dal binario. A Limone Piemonte, a bordo sono saliti la vice sindaca Antonella Mariotti e l’assessore al turismo della Regione Liguria Luca Lombardi.S uperato il confine francese, l’accoglienza è proseguita con il Sindaco di Tenda Jean-Pierre Vassallo, e a Breil-sur-Roya con il sindaco Sébastien Olharan e la consigliera regionale Laurence Boetti. Infine, a Olivetta San Michele, sono saliti l’assessore regionale ai trasporti Marco Scajola, il sindaco Adriano Biancheri, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e Sergio Scibilia dell’associazione Giuseppe Biancheri.

L’arrivo a Ventimiglia alle 12:55 è stato un momento di festa: i viaggiatori sono stati accolti da figuranti dell’Ente Agosto Medievale, da un punto informativo del Comune e dall’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Dopo la pausa per il pranzo, inizia il viaggio di ritorno del convoglio, che si concluderà con l'arrivo a Torino alle 19.

“Questa meravigliosa e suggestiva tratta ferroviaria sta a cuore a tutti noi, presenti oggi e a tantissimi cittadini liguri e non solo – spiega l’assessore Scajola - Come Regione Liguria, pur non avendo competenza diretta sui servizi di tale linea, stiamo lavorando in sinergia con Région SUD e Regione Piemonte per migliorare un’infrastruttura storica e strategica per la mobilità, ma anche chiaramente per fini turistici. Sono diverse le iniziative, in tal senso, portate avanti insieme, ma serve un impegno forte da parte delle ferrovie francesi e italiane, come ho già avuto modo di evidenziare durante le ultime riunioni della Conferenza Intergovernativa, per mettere in pratica i lavori strutturali necessari. Un passo avanti è certamente stato fatto con la ratifica della nuova convenzione per la manutenzione ordinaria e l’utilizzo del tratto in territorio francese, uno strumento che garantirà una redistribuzione più equa degli oneri finanziari, ma anche maggiori livelli di qualità dei servizi e di sicurezza dell’infrastruttura. Insieme a questo sarà fondamentale l'adeguamento elettrico della stazione di Ventimiglia su cui abbiamo imposto una forte accelerazione, Rfi ci ha garantito che entro il 2027 i lavori saranno finalmente conclusi. Vigileremo affinché ciò avvenga e possa arrivare qui tutta la flotta dei treni liguri, tra i più giovani in Italia. In settimana abbiamo definito l'arrivo estivo dell'Espresso Riviera, da Roma a Marsiglia passando per il Ponente, l'obiettivo è quello di implementare i collegamenti - prosegue l'assessore- Accogliamo dunque con favore iniziative come quella odierna e come tutte quelle che mirano a un potenziamento della linea e dei suoi servizi, come Regione Liguria siamo pronti al confronto ed eventualmente al supporto di quest’ultime”.

"Il Treno delle Meraviglie ci ricorda quanto sia strategico costruire connessioni tra territori che condividono bellezza, storia e vocazione all’accoglienza - aggiunge l'assessore Lombardi - Questo collegamento non è solo un’infrastruttura, ma un ponte tra comunità che dialogano e collaborano. Fare rete, anche oltreconfine, significa offrire esperienze più ricche ai visitatori e creare nuove opportunità per chi vive e lavora in queste aree. La Francia si conferma uno dei principali mercati esteri per la Liguria, con un aumento del 3,3% delle presenze nel 2024 rispetto al 2023. Allo stesso tempo, il Piemonte resta una delle principali regioni italiane di provenienza, grazie alla prossimità geografica e alla qualità dei collegamenti ferroviari, tra cui proprio la linea che oggi celebriamo".