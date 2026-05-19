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Attualità | 19 maggio 2026, 10:58

Il nostro orecchio, come funziona e come conservarne le funzioni: se ne parla all'Università dell'Alta Langa a Bosia

Il dottor Giacomo Giamello relatore dell'incontro in programma venerdì 22 maggio presso la sede di Ca’ Nostra

Il centro di Bosia

Il centro di Bosia

Siamo tempestati quotidianamente da annunci di prodigiosi strumenti che risolvono ogni problematica relativa al nostro udito. Ci promettono di sentire perfettamente tutti i meravigliosi suoni e tutte le meravigliose parole del mondo (forse di qualche suono e di qualche parola faremmo volentieri a meno). Ci promettono di essere bellissimi (dicono che sono macchinari piccolissimi e quindi invisibili). Come se non bastasse ci promettono anche una riconquistata felicità. Qualcuno potrà dire: è la pubblicità.

All’Università dell’Alta Langa faremo invece informazione vera su un tema che è in ogni caso importante e che coinvolge molte persone  non più giovanissime. A guidarci tra la realtà e le promesse pubblicitarie sarà Giacomo Giamello, conosciutissimo otorino albese, che si farà per l’occasione divulgatore scientifico e ci parlerà del nostro orecchio e di come conservare al meglio le sue funzioni.

L'incontro si terrà venerdì 22 maggio alle ore 16 presso la sede di Ca’ Nostra. 

Comunicato stampa

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