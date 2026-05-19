Il nostro orecchio, come funziona e come conservarne le funzioni: se ne parla all'Università dell'Alta Langa a Bosia

Siamo tempestati quotidianamente da annunci di prodigiosi strumenti che risolvono ogni problematica relativa al nostro udito. Ci promettono di sentire perfettamente tutti i meravigliosi suoni e tutte le meravigliose parole del mondo (forse di qualche suono e di qualche parola faremmo volentieri a meno). Ci promettono di essere bellissimi (dicono che sono macchinari piccolissimi e quindi invisibili). Come se non bastasse ci promettono anche una riconquistata felicità. Qualcuno potrà dire: è la pubblicità.

All’Università dell’Alta Langa faremo invece informazione vera su un tema che è in ogni caso importante e che coinvolge molte persone non più giovanissime. A guidarci tra la realtà e le promesse pubblicitarie sarà Giacomo Giamello, conosciutissimo otorino albese, che si farà per l’occasione divulgatore scientifico e ci parlerà del nostro orecchio e di come conservare al meglio le sue funzioni.

L'incontro si terrà venerdì 22 maggio alle ore 16 presso la sede di Ca’ Nostra.