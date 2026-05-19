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Attualità | 19 maggio 2026, 06:12

VERSO IL VOTO / A Carrù lista unica: "Fondamentale andare a votare" [VIDEO]

L’appello è rivolto a tutti gli elettori in vista delle giornate di voto di domenica 24 e lunedì 25. Le urne saranno aperte domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15

Nicola Schellino

Nicola Schellino

"Carrù ha bisogno della partecipazione di tutti”.

È questo l'invito che la lista civica "Per Carrù" a sostegno del candidato Nicola Schellino, rivolge cittadinanza affinché si rechi alle urne per la prossima tornata amministrativa. 

“Non possiamo lasciare che Carrù rimanga senza una guida – spiega il candidato sindaco –. Per questo è fondamentale andare a votare, anche perché siamo l’unica lista candidata”.

Sarà necessario raggiungere il 40% degli aventi diritto per ottenere il quorum.

L’appello è rivolto a tutti gli elettori in vista delle giornate di voto di domenica 24 e lunedì 25. Le urne saranno aperte domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15.

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