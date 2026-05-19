Domani tutta la Valle Maira darà l'ultimo saluto a Michele, morto a soli 21 anni

Si terranno mercoledì, 20 maggio, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Celle Macra i funerali di Michele Girardo, il giovane di soli 21 anni purtroppo deceduto in seguito all’incidente avvenuto all’alba di domenica (17 maggio) lungo la provinciale 155, alle porte di Busca.

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Di lui quella fotografia, disteso nell’erba con a fianco il suo amico a quattro zampe e le mucche: la montagna era davvero tutto per lui, casa, lavoro e rifugio sicuro. Ragazzo gentile, amava in particolare le giornate trascorse in alpeggio durante l’estate. “Questo è il mio posto” diceva, con il tono di chi non ha soltanto la convinzione, ma un autentico legame verso il proprio territorio e le proprie origini.



Sono tantissimi i messaggi d’affetto e cordoglio: tutta la Valle Maira si stringe attorno alla sua famiglia. Michele resterà per sempre nel cuore della mamma Mariangela, del papà Mauro, delle sorelle Nicole e Seline, con la nonna, gli zii, i cugini ed i parenti tutti.



Nella chiesa della Sacra Famiglia di Roccabruna questa sera, martedì 19 maggio, alle ore 19 sarà recitato il rosario.



Ieri, nel pezzo di Cesare Mandrile, il ricordo pieno di dolore del sindaco Michele Fortunato. LEGGI QUI

Queste le sue parole: “La notizia della sua perdita ha colpito profondamente l’intera comunità. Michele era un ragazzo conosciuto e stimato in tutta la valle, così come la sua famiglia, da sempre apprezzata per la gentilezza, la disponibilità e il forte legame con il territorio.

A soli 21 anni se ne va una giovane vita legata ai valori più autentici della nostra montagna. Michele amava profondamente l’alpeggio, il lavoro con le sue mucche e quella vita semplice e genuina che rappresenta una parte importante della nostra identità.

In un momento di così grande dolore, tutta la comunità si stringe con affetto attorno alla famiglia, condividendone il lutto e il profondo senso di smarrimento per una perdita tanto ingiusta quanto difficile da accettare”.