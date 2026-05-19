Bene Banca: crescere con il territorio per essere "utili" alla comunità [VIDEO]

"La parola chiave per descrivere l’esercizio 2025 della Bene Banca è indubbiamente 'crescita', una crescita sempre equilibrata, costante ed omogenea, prudente e strutturale, non finalizzata a fare “utili” quanto ad essere utili, sotto vari profili". Con queste parole l’avv. Elia Dogliani, presidente di uno degli Istituti di credito cooperativo più attivi del territorio cuneese ha presentato all’Assemblea dei soci, svoltasi a Benevagienna, i dati del bilancio 2025: 24 filiali, una base sociale di 13.467 persone, un utile di 10,1 milioni, 1.750 nuovi soci, un indice di solidità oltre il 25% e crescite a doppia cifra in tutti i comparti.

Grande soddisfazione da parte della affollata platea di oltre mille partecipanti, i quali oltre ad approvare all’unanimità il documento di esercizio, hanno rinnovato la fiducia nei confronti dell’intero Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028.

Tra i punti di forza della Banca evidenziati dal direttore generale, dott. Simone Barra, vi sono la solidità patrimoniale con un indice attestato al 25,93%, il radicamento al territorio con l’erogazione di oltre 160 milioni di euro di mutui ad imprese e famiglie, la mutualità con ben 145 interventi di sostegno ad Associazioni, Enti benefici, Scuole, Cooperative sociali, Pro loco e un’attenzione particolare verso gli “Ospedali del Territorio”, finanziando progetti di eccellenza della Fondazione Ospedale di Cuneo e della Fondazione Ospedale Regina Margherita di Torino.