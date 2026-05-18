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Economia | 18 maggio 2026, 17:40

Ferrero datore di lavoro ideale per gli italiani nel settore dei beni di largo consumo

A stabilirlo l'edizione 2026 del Randstad Employer Brand 2026, l’indagine che misura il livello di attrattività percepita delle aziende da parte dei potenziali dipendenti

Lo stabilimento Ferrero (foto Andrea Boano)

Lo stabilimento Ferrero (foto Andrea Boano)

Automobili Lamborghini Spa è il datore di lavoro ideale per gli italiani. Con il 79,8% di preferenze, ha ritirato oggi il Randstad Employer Brand 2026, collocandosi al primo posto nelle preferenze dei lavoratori. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno sulla base dei risultati dell’Employer Brand Research 2026, l’indagine che misura il livello di attrattività percepita delle aziende da parte dei potenziali dipendenti, condotta da Randstad, multinazionale attiva nei servizi per le risorse umane.

Nell'ambito del ﻿Randstad Employer Brand 2026, otto altre aziende si distinguono nei rispettivi settori: Ferrero è l’azienda più attrattiva come datore di lavoro nel settore dei beni di largo consumo; Gruppo Mondadori nei media; Ieo-Istituto europeo di oncologia nella sanità; Brembo nella componentistica automotive; Leonardo nell’industria aeronautica; Sanofi nel farmaceutico; Abb nell’elettronica; Ibm nell’Ict.

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