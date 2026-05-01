SCACCO MATTO: la mobilità sostenibile arriva in piazza ad Alba il 23 maggio

Piazza Ferrero si trasforma nel centro della mobilità del futuro con Scacco Matto, l’evento organizzato da Automobili TARGA dedicato alla mobilità sostenibile. Una giornata pensata per coinvolgere cittadini, famiglie e appassionati attraverso un’esperienza fatta di scoperta, intrattenimento e contatto diretto con il mondo dell’auto elettrica.

Dalle 9.00 alle 19.00, la piazza ospiterà un percorso immersivo creato per avvicinare il pubblico alla mobilità elettrica in modo chiaro, semplice e coinvolgente.

L’obiettivo dell’iniziativa è rendere il tema dell’elettrico più vicino alle persone, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino i veicoli, confrontarsi con professionisti del settore e vivere momenti di svago pensati per tutte le età.

Per l’occasione, Piazza Ferrero diventerà uno spazio espositivo, informativo e interattivo. I visitatori potranno scoprire e provare le auto elettriche e ibride dei brand Kia e Geely, con oltre 10 vetture disponibili per i test drive.

I consulenti di Automobili TARGA, specializzati in mobilità elettrica, saranno presenti per fornire informazioni e chiarire ogni dubbio su temi come:

ricarica e infrastrutture

autonomia delle vetture elettriche

incentivi e formule d’acquisto

curiosità e vantaggi legati al mondo EV

PRENOTA PRIMA DI TUTTI IL TUO TEST DRIVE

https://automobilitarga.it/scacco-matto-23-maggio/

Scacco Matto non sarà soltanto un evento informativo, ma anche un’occasione per divertirsi e condividere un’esperienza diversa dal solito. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Alba Scacchi, bambini, ragazzi e famiglie potranno giocare sulla grande scacchiera installata in Piazza Ferrero.

Durante la giornata saranno organizzati tornei lampo, momenti di gioco libero e attività dedicate alla logica e alla strategia, unendo intrattenimento, divulgazione e confronto in un’atmosfera aperta e coinvolgente.

L’evento rappresenta un’opportunità speciale per conoscere più da vicino la mobilità elettrica, approfondire aspetti spesso poco raccontati e vivere una giornata diversa nel cuore della città.

Automobili TARGA vi aspetta sabato 23 maggio in Piazza Ferrero a Cuneo, dalle 9.00 alle 19.00. La mobilità sostenibile si gioca in piazza: la mossa vincente è partecipare.

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