Startup saluzzese winner a Torino del programma Talentis di Confindustria

E’ la startup Nano I-tech (con il progetto Navisio AI) dei saluzzesi Sebastiano Andreis e Simone Alberto, il progetto vincitore della tappa di Torino del programma Talentis 2026, firmato da Confindustria, ideato dai Giovani Imprenditori e dedicato ad idee d’impresa, startup e alle scaleup italiane.

La startup che ha convinto la giuria, nell’evento si è tenuto presso gli spazi di GOMA ELETTRONICA SpA, è una soluzione basata su intelligenza artificiale pensata per supportare gli intermediari assicurativi. Con questa vittoria, Nano I-tech diventa la seconda finalista di #Talentis, in vista della finale di Rapallo del 5 giugno prossimo.

"L’obiettivo del progetto di Confindustria è quello rafforzare l’ecosistema dell’innovazione in Italia, dando visibilità alle nuove idee e di mettere in connessione imprese, innovatori, investitori a livello nazionale. Con Talentis si offre la possibilità di presentare il proprio progetto dal vivo davanti a una giuria qualificatissima e di accademici, di ricevere feedback di alto livello e ampliare visibilità e networking - sottolinea Andreis che ricorda anche l’avvio coraggioso della sua impresa operante nel campo assicurativo e digitale.

"Ricordo esattamente quando - racconta -. Era l’8 marzo 2021, tornando a casa da Bardonecchia dopo una gara di sci, chiamai Simone ( cofondatore di Nano-I- tech, ingegnere saluzzese) per dirgli che dovevamo mettere su qualcosa insieme, dopo 2 anni che lavoravamo nello stesso ambito. Il 14 aprile registravamo la nostra idea imprenditoriale alla Camera di Commercio. Sono molto convinto e orgoglioso della scelta che mi ha permesso di capire cosa fare nella vita". Da atleta, maestro di sci l’ha trasformato in stardupper.

Per l’impresa, dopo il successo ottenuto a fine 2023 all’Italian Tech Week, quello di Torino è un’ulteriore conferma della bontà e credibilità del progetto, che punta a eliminare la burocrazia dalla gestione assicurativa.

Tra i successi anche il "Premio 2031 Italian Tech Awards" per la miglior startup a livello sociale, tra i 18 riconoscimenti assegnati da parte delle grandi Corporate alle migliori startup italiane dell'anno.

Cosa è Naisio AI®

"Naisio AI® è il primo assistente AI Italiano sviluppato per gli Intermediari Assicurativi, i loro collaboratori e dipendenti; Navisio AI® consente ai professionisti assicurativi di analizzare, verificare e comparare qualsiasi documento assicurativo, italiano o estero rispondendo in maniera ragionata, specifica e precisa.

Con Navisio.AI l’intermediario ha a disposizione, in un solo ambiente, il più grande database di prodotti assicurativi italiani: tutti i prodotti del mercato, sempre aggiornati e facilmente confrontabili. Navisio AI® si integra nei flussi di lavoro quotidiani degli Intermediari, velocizzando l’operatività e riducendo gli errori al minimo. Navisio.AI® guida la trasformazione del mondo assicurativo italiano ed europeo, partendo da chi fa davvero la differenza: gli intermediari".