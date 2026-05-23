Young Cup 2026: 79 squadre e 1.185 atleti

Questa mattina, sabato 23 maggio, alle ore 11.00, si è tenuta presso il campo sportivo di San Benigno (Cuneo) la conferenza stampa di presentazione della Young Cup 2026, il torneo giovanile che dal 22 al 24 maggio 2026 porta il calcio nelle frazioni di San Benigno, San Pietro del Gallo e Passatore.

Il programma è stato pensato per dare spazio a tutti, dai più piccoli ai più grandi, con formule di gioco adatte all’età: calcio a 5 per le annate 2019/2018 e 2017, calcio a 7 per 2016 e 2015, calcio a 9 per 2014 e 2013, fino al calcio a 11 per 2012, 2011 e 2010.

Il torneo è iniziato venerdì 22 maggio, con le prime gare in programma nelle tre frazioni coinvolte. Le previsioni meteo parlano di un weekend quasi estivo, con temperature attese tra 26 e 28 gradi sui campi da gioco. Tradotto: clima perfetto per vivere la Young Cup all’aperto, tra partite, tifo, foto, incontri e quella bella atmosfera che si respira solo quando lo sport diventa un’occasione per stare insieme.

Ad aprire l’incontro è stata l’introduzione dedicata al senso della manifestazione: un evento che negli anni è cresciuto, diventando un vero momento di aggregazione per ragazzi, famiglie e società sportive. A raccontare lo spirito del torneo e il lavoro dietro le quinte sono stati Roberto Boniello, Direttore Tecnico, e Alessandro Casalegno, preparatore dei portieri e membro del direttivo della Scuola Calcio. Parole semplici, dirette, che hanno fatto capire quanta organizzazione serva per trasformare tre giorni in un’esperienza bella e sicura per tutti.

Durante la mattinata è stato anche dedicato un pensiero a Giorgio Mattiauda, imprenditore recentemente scomparso, vicino alla società sportiva e al progetto. Un ricordo sentito perché questi eventi e questa società è attiva grazie a persone che credono e hanno creduto nello sport come gesto concreto verso i giovani.

I numeri raccontano di 25 società sportive iscritte, 79 squadre, con una media di 15 atleti per squadra, per un totale di 1.185 atleti. Numeri importanti, che spiegano bene perché la Young Cup sia ormai un punto di riferimento: tanto movimento, tante persone coinvolte, tanta energia positiva che passa dai campi fino alle famiglie.

Alla conferenza stampa erano presenti anche diversi ospiti istituzionali e rappresentanti del territorio: Luca Serale, vicesindaco del Comune di Cuneo, Valter Fantino, assessore del Comune di Cuneo, Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Roberto Ricchiardi per la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, e Luisa Brignone in rappresentanza delle ACLI provinciali.

Sono intervenuti anche Gabriele Migliardi (Direttivo Scuola Calcio), Enzio Isaia (Direttivo San Pietro del Gallo) ed Emiliano Rosso (Direttivo Scuola Calcio), portando il punto di vista di chi vive il campo ogni settimana: organizzare, accogliere, gestire i dettagli, mettere i ragazzi nelle condizioni migliori per divertirsi.

Un ringraziamento speciale è andato agli sponsor, fondamentali per rendere possibile la manifestazione: Marco Valle (Granda Lab), Carlo Pressenda (Cassa Risparmio di Savigliano), Luca Bramardo, Massimo Panero (BBElectronics), Paolo Magnaldi (Impresa Edile Paolo Magnaldi), Gigi (Il Podio Sport – Direttivo Scuola Calcio), Mattiauda (Auto Mattiauda) e Diego Gazzera (Cassa Risparmio di Fossano – Agenzia Roata Rossi).

In chiusura è intervenuto Aldo Ghio, Presidente ASD San Benigno e membro del Direttivo Scuola Calcio, richiamando lo spirito dell’evento: tre giorni intensi, pieni di sport e relazioni, dove a vincere davvero è la voglia di stare insieme e crescere, dentro e fuori dal campo.