Anna e Anna: per chi cerca un finale felice che duri nel tempo

“Se la vita ha memoria, mi deve un finale felice.” Le occasioni sbagliate. Le persone a metà. Le conversazioni finite troppo presto. E quelle notti in cui ti sei chiesto se esiste ancora qualcosa di vero.

Noi pensiamo di sì.

Anna e ANNA nasce per chi non cerca semplicemente qualcuno, ma una presenza che resti.

Perché forse la vita non ti deve un finale perfetto. Ma potrebbe finalmente presentarti la persona giusta per scriverlo.

Il tuo finale felice potrebbe iniziare da qui. Chiamaci 3403848047, siamo l’Agenzia per single Anna e Anna in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.



Annunci per lei



Federico single, 37 anni

Federico, 37enne, alto, moro, occhi azzurri che fanno perdere la bussola. Single, casa propria, buon lavoro e una valigia sempre pronta per viaggi in giro per il mondo. Sportivo, curioso, con interessi culturali… ma soprattutto seriamente motivato a costruire qualcosa di vero: convivenza, matrimonio, magari anche una bella famiglia. Insomma: simpatico, carino e con la testa sulle spalle. Se pensi che gli uomini così siano estinti… forse è il caso di verificarlo di persona… chiamalo al 3403848047!

Giorgio single, 40 anni

Giorgio è veramente un bell'uomo, di quelli che si notano per il fascino e l'eleganza, 40enne, brizzolato, stupendi e espressivi occhi celesti, fisico sportivo, legge molto, gioca a scacchi e appena può ama viaggiare, ha raggiunto tutti i traguardi che si era prefissato, è diventato un imprenditore, ora sente il bisogno di incontrare un amore vero, quello che fa battere il cuore e rende la vita meravigliosa. …Chiamalo al 3403848047

Paolo single, 50 anni

Paolo, simpatico, ironico, ha sempre una battuta pronta per sdrammatizzare la vita, signore distinto, 50enne, molto alto, capelli scuri, occhi verdi, direttore di filiale di banca, divorziato, senza figli, incontrerebbe donna con gusti semplici, carina, ma soprattutto ancora motivata a provare passioni e sentimenti forti, perché lui non si accontenta di avere una compagna solo per non rimanere single. …Chiamalo al 3403848047

Alberto single, 62 anni

Alberto, è un uomo dotato di una grande sensibilià, ama ascoltare e dialogare, bel signore 62enne, capelli brizzolati e occhi chiari, ha lavorato tutta la vita come costruttore, ora si gode la pensione, ma essendo vedovo non ha una compagna con cui condividere le sue passioni, il ballo, i viaggi, la bella vita, se sei una signora dolce, carina, semplice, e ti piacerebbe conoscerlo, chiama per favore.... Chiamalo al 3403848047



Annunci per Lui



Cecilia single, 30 anni

Cecilia, 30enne, bella presenza e femminilità naturale: fisico armonioso, capelli castani, grandi occhi verdi e un sorriso che lascia il segno. Ragazza seria, dai valori autentici, cattolica, operaia, ama la vita semplice ma vera, fatta di progetti concreti. Cerca un uomo italiano, con la testa sulle spalle e il desiderio sincero di costruire una relazione importante, e per la persona giusta sarebbe disponibile anche a trasferirsi …Chiama al 3403848047!

Elisa single, 40 anni

Elisa, ha grandi sogni per il futuro, ma soprattutto desidera costruire una famiglia tutta sua e avere dei bambini. Lavora come ostetrica in ospedale e, avendo visto nascere tanti piccoli, sente ancora più forte il desiderio di diventare mamma un giorno È una donna di 40 anni, molto bella, con lunghi capelli biondi, occhi azzurri, fisico armonioso. Cerca un uomo italiano dai sani principi morali, serio L’età non è importante, ciò che conta davvero è il rispetto, la maturità . …Chiama al 3403848047!

Carla single, 50 anni

Carla, bella signora piemontese 50enne, bionda, occhi azzurri, single, non ha avuto figli, ma non ha perso la voglia di credere nella compagnia sincera e nelle belle emozioni della vita. Vive sola in campagna, circondata dalla tranquillità della natura, insieme al suo adorato gatto e a un simpatico cagnolino, frutticoltrice, coltiva nocciole. Ama anche giocare a bocce e stare in buona compagnia. Desidera incontrare un signore, anche piu' grande, onesto e dal cuore buono... Chiama al 3403848047!

Delia single, 60 anni

Delia, casalinga, giovanile 60enne… ma solo sulla carta d’identità, perché nel cuore conserva ancora il sorriso dolce e luminoso di una ragazza. Castana, bellissimi occhi verdi pieni di sensibilità, è una donna tenera, affettuosa. La vita non sempre è stata semplice: ha perso il marito troppo presto e, dopo il matrimonio della figlia, la casa è diventata improvvisamente troppo silenziosa. Ma dentro di lei è rimasta viva la voglia di amare, di condividere una carezza, una parola gentile, una compagnia vera…. Chiama al 3403848047!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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