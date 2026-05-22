Agrion presenta la nuova guida e i progetti di ricerca 2026

Ricerca applicata, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale si confermano i pilastri per il futuro del comparto frutticolo piemontese. È questo il chiaro messaggio emerso durante l’incontro svoltosi martedì 19 maggio presso il Centro Sperimentale per la Frutticoltura di Manta, dove la Fondazione Agrion ha presentato la nuova Guida Frutticola 2026 e il fitto piano delle attività di sperimentazione per l’anno in corso.

Ad introdurre i lavori, è stato Giacomo Ballari, Presidente di Fondazione Agrion «Nel 2025 c’è stato un incremento del 13% del volume di attività di ricerca sulla frutticoltura e quest’anno puntiamo al 18%.

Agrion si sta impegnando su molti settori produttivi, tuttavia il nostro punto di partenza rimane sempre quello frutticolo. Quest’anno, oltre alla ricerca applicata, è stato dato parecchio spazio all’innovazione tecnologica: abbiamo lanciato Agri.ON Call, un’esperienza che sosterrà alcune startup e la loro innovazione attraverso la collaborazione con LaGemma Venture e le competenze scientifiche dei ricercatori di Agrion. Saranno selezionate 8 startup e ad oggi le candidature sono state di ben 19. Le startup selezionate avranno modo di sfruttare il laboratorio a cielo aperto, il cosiddetto Digi Tree Lab che oggi è parte di un progetto molto più ampio il Digi Open Lab, uno spazio multifunzionale messo a disposizione del comparto agricolo per affrontare al meglio le criticità del settore: cambiamento climatico, patogeni, impoverimento del suolo e sprechi. Puntiamo a non comprare più tecnologie all’esterno ma puntare a produrle qui in Piemonte».

A confermare il valore strategico della Fondazione è stato Claudio Sacchetto, Consigliere Regionale Piemonte che ha sottolineato «È fondamentale ricordare che, al di fuori di realtà d'eccellenza come il Centro di Sperimentazione Laimburg e la Fondazione Edmund Mach, il Piemonte è l'unica regione in Italia a vantare una fondazione interamente dedicata alla ricerca applicata. Per questo motivo la Regione sostiene convintamente Agrion e i suoi progetti, pilastri essenziali per la crescita e la competitività dell'intero comparto». A dare il via alla parte tecnica, è stato poi Davide Nari, Responsabile dell’area di innovazione varietale presso Agrion, che ha introdotto la nuova guida frutticola 2026 e presentato le tematiche all’interno del manuale che si articolerà su due grandi pilasti principali: l’innovazione varietale e la difesa frutticola.