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Eventi | 23 maggio 2026, 08:46

Saluzzo: appuntamento speciale con “Nen mac tabui”, la manifestazione dedicata agli amici a 4 zampe meticci e non

Nel pomeriggio di domenica sfilata amatoriale con premi alle varie categorie, dal più vecchio, al più lento, al più smilzo. La manifestazione, al 5° anno, è promossa da Enpa e Nogra, Comune, Confcommercio Saluzzo

Foto di gruppo dell'edizione 2025 di Nen Mac Tabui

Foto di gruppo dell'edizione 2025 di Nen Mac Tabui

Torna domani, domenica 24 maggio, a Saluzzo, in piazza Cavour sotto l’Ala di ferro, l’amatissimo appuntamento di “NEN MAC TABUI”, manifestazione al suo quinto anno di vita all’insegna del divertimento e dell’informazione dedicata agli amici a 4 zampe meticci e non.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Saluzzo ed è promossa da Confcommercio di Saluzzo in collaborazione con le sezioni saluzzesi di Enpa - Ente nazionale Protezione Animali e N.O.G.R.A. -Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria.  

 Una giornata pienissima, piena di vivacità  e in compagnia che prende avvio dalle 10 con percorsi di mobility e i giochi di attivazione mentale a cura di “Insieme Felici” di Sara Mauro aperti a tutti i cani partecipanti.

Dalle  10.00 alle ore 13.30 saranno raccolte le iscrizioni ad offerta libera. E’ richiesto il certificato di identificazione del cane (microchip / tatuaggio). Tutti i partecipanti riceveranno la bandana e un pacco gara ricco di omaggi offerti da Almo Nature e MSD Animal health

A tutti i bambini verrà dato in omaggio l’album Amici Cucciolotti offerto da Pizzardi Editore.

Alle 14.30 si darà inizio alla sfilata amatoriale cane con accompagnatore aperta a tutti, meticci e non, presentata dagli attori, amici degli animali Sergio Catania e Mario Bois.

Verranno premiati grazie allo sponsor della manifestazione Almo Nature:

·                   maschio e femmina più anziani

·                     maschio e femmina più giovani

·                     il più simpatico

·                     il più lento

·                     il più grasso

·                     il più smilzo

·                     il conduttore e la conduttrice più giovani

Saranno assegnati premi speciali:

·                    due Targhe offerte dalle associazioni

·                    tre confezioni di miele offerte da GolosApe di Cavarrero Stefania

·                    un profumo offerto dalla Profumeria Elite

Per informazioni: nenmactabui@gmail.com

 

VB

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