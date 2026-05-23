Saluzzo: appuntamento speciale con “Nen mac tabui”, la manifestazione dedicata agli amici a 4 zampe meticci e non

Torna domani, domenica 24 maggio, a Saluzzo, in piazza Cavour sotto l’Ala di ferro, l’amatissimo appuntamento di “NEN MAC TABUI”, manifestazione al suo quinto anno di vita all’insegna del divertimento e dell’informazione dedicata agli amici a 4 zampe meticci e non.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Saluzzo ed è promossa da Confcommercio di Saluzzo in collaborazione con le sezioni saluzzesi di Enpa - Ente nazionale Protezione Animali e N.O.G.R.A. -Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria.

Una giornata pienissima, piena di vivacità e in compagnia che prende avvio dalle 10 con percorsi di mobility e i giochi di attivazione mentale a cura di “Insieme Felici” di Sara Mauro aperti a tutti i cani partecipanti.

Dalle 10.00 alle ore 13.30 saranno raccolte le iscrizioni ad offerta libera. E’ richiesto il certificato di identificazione del cane (microchip / tatuaggio). Tutti i partecipanti riceveranno la bandana e un pacco gara ricco di omaggi offerti da Almo Nature e MSD Animal health

A tutti i bambini verrà dato in omaggio l’album Amici Cucciolotti offerto da Pizzardi Editore.

Alle 14.30 si darà inizio alla sfilata amatoriale cane con accompagnatore aperta a tutti, meticci e non, presentata dagli attori, amici degli animali Sergio Catania e Mario Bois.

Verranno premiati grazie allo sponsor della manifestazione Almo Nature:

· maschio e femmina più anziani

· maschio e femmina più giovani

· il più simpatico

· il più lento

· il più grasso

· il più smilzo

· il conduttore e la conduttrice più giovani

Saranno assegnati premi speciali:

· due Targhe offerte dalle associazioni

· tre confezioni di miele offerte da GolosApe di Cavarrero Stefania

· un profumo offerto dalla Profumeria Elite