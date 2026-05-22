Festa per un amico a Fossano: musica dal vivo e convivialità al Pappatacho’s BluesBar

Sabato 6 giugno 2026 torna a Fossano, presso il Pappatacho’s BluesBar (ASD Autonomi, Viale Ambrogio da Fossano 12), la terza edizione della “Festa per un amico”, un appuntamento ormai diventato un momento atteso e condiviso da musicisti, amici e appassionati.

Dalle ore 15:00 fino alle 23:30, il palco ospiterà una ricca alternanza di artisti e gruppi che daranno vita a una giornata di musica dal vivo intensa e partecipata: Aerosoul, Bart Cafè

Ci Proviamo, Enzo Fornione e Paolo Montagna, Gomma Acustico, Grams, Hipocondrya, Hoochie Coochie, Made In …

Più che un semplice concerto, “Festa per un amico” è un momento di incontro, un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e celebrare il valore dell’amicizia attraverso la musica. Un evento pensato per chi suona, per chi ascolta, ma soprattutto per chi crede che la musica sia un linguaggio capace di unire le persone.

Ad accompagnare la giornata, saranno attivi per tutta la durata dell’evento food & drink corner con birra alla spina, panini, patatine e specialità proposte dagli ospiti enogastronomici, per un’esperienza completa all’insegna della convivialità.

L’evento è realizzato in collaborazione con Radio TRS – FM 104.800, che contribuirà a raccontare e diffondere l’energia della giornata.

Ingresso libero. Emozioni garantite. Per informazioni: 0172 693304 / 327 3755596