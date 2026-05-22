Cinema sotto le stelle a Monterosso e Pradleves con “Il codice del bosco”

Lunedì 1° giugno, alle 21, all’anfiteatro di San Pietro di Monterosso, è in programma la proiezione del film “Il codice del bosco” (2025) scritto e diretto da Alessandro Bernard e Paolo Ceretto.

L’iniziativa è parte della rassegna cinematografica di Valle Grana Cultural Village che propone una serie di docufilm dedicati alle memorie dei luoghi e alle sfide del domani, in collaborazione con l’associazione Contardo Ferrini.

Dopo la proiezione dello scorso 22 maggio a Monterosso Grana, lunedì 1° giugno sarà la volta di San Pietro di Monterosso. A seguire, sabato 13 giugno alle 21, sempre a San Pietro di Monterosso sarà proiettato il film “Le terra alte”.

Domenica 14 giugno alle 21, a Pradleves, verrà infine proposto il documentario dal titolo “Varvilla” (2014) di Valerio Gnesini.

La rassegna rientra nel progetto Valle Grana Cultural Village promosso dai Comuni di Monterosso Grana e Pradleves finanziato tramite fondi NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR.