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Eventi | 22 maggio 2026, 15:52

Cinema sotto le stelle a Monterosso e Pradleves con “Il codice del bosco”

Al via la rassegna del Valle Grana Cultural Village: docufilm tra memoria e futuro, ingresso libero su prenotazione

Cinema sotto le stelle a Monterosso e Pradleves con “Il codice del bosco”

Lunedì 1° giugno, alle 21, all’anfiteatro di San Pietro di Monterosso, è in programma la proiezione del film “Il codice del bosco” (2025) scritto e diretto da Alessandro Bernard e Paolo Ceretto. 

L’iniziativa è parte della rassegna cinematografica di Valle Grana Cultural Village che propone una serie di docufilm dedicati alle memorie dei luoghi e alle sfide del domani, in collaborazione con l’associazione Contardo Ferrini. 

Dopo la proiezione dello scorso 22 maggio a Monterosso Grana, lunedì 1° giugno sarà la volta di San Pietro di Monterosso. A seguire, sabato 13 giugno alle 21, sempre a San Pietro di Monterosso sarà proiettato il film “Le terra alte”. 

Domenica 14 giugno alle 21, a Pradleves, verrà infine proposto il documentario dal titolo “Varvilla” (2014) di Valerio Gnesini. 

La rassegna rientra nel progetto Valle Grana Cultural Village promosso dai Comuni di Monterosso Grana e Pradleves finanziato tramite fondi NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR. 

L’ingresso alle proiezioni è libero con prenotazione alla mail associazione.contardoferrini@gmail.com.

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