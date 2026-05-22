A La Morra torna il Torneo dei Borghi: due settimane di sport, sfide e comunità al “Beppe Tarditi”

Cinque discipline, otto squadre e oltre 170 iscritti pronti a sfidarsi per due settimane nel segno dello sport e della convivialità. A La Morra torna il Torneo dei Borghi, storico appuntamento della comunità lamorrese che prenderà il via lunedì 25 maggio alle 20.30 al centro sportivo “Beppe Tarditi” di località Tampasso.

Nato nel 1980 e rilanciato lo scorso anno in una nuova veste multidisciplinare dal Comune di La Morra insieme all’associazione sportiva Langa Calcio, il torneo coinvolgerà anche quest’anno i borghi di Centro-Borgo, Fornace, Aie, Case Sparse, Annunziata, Rivalta, Santa Maria e Verduno.

Una manifestazione che punta a unire sport, appartenenza e vita di paese, ampliando ulteriormente il programma rispetto alla passata edizione.

Accanto ai tornei di padel, beach volley e calcio a 5, già protagonisti nel 2025, entrano infatti quest’anno anche una staffetta mountain bike/gravel lungo i sentieri lamorresi e un torneo di Scala 40, inserito per coinvolgere fasce d’età e sensibilità sportive differenti.

“Dopo il successo dello scorso anno, siamo felici di riproporre un evento tanto amato dai lamorresi e fortemente voluto da un appassionato gruppo di sportivi del paese”, spiegano il sindaco di La Morra Marialuisa Ascheri e l’assessore allo Sport Alessandra Arlorio.

“Il Torneo dei Borghi rappresenta un’importante occasione di aggregazione per la comunità, capace di valorizzare il senso di appartenenza e di trasformare le serate del torneo in momenti di incontro e partecipazione collettiva”.

L’Amministrazione sottolinea anche la forte partecipazione registrata nella scorsa edizione, elemento che ha contribuito a consolidare il progetto e ad ampliare l’offerta sportiva del 2026.

Il torneo segnerà inoltre l’avvio della nuova stagione del centro sportivo “Beppe Tarditi”, recentemente affidato in gestione alla Cooperativa Coesioni Sociali.

“Siamo particolarmente orgogliosi della risposta ricevuta un anno fa e della motivazione che ha portato a questa nuova edizione, ancora più ricca”, aggiungono sindaco e assessore. “Il Torneo dei Borghi sarà anche l’occasione per ripartire con una nuova stagione del centro sportivo”.

Le gare si svolgeranno lunedì 25 maggio, mercoledì 27 maggio, venerdì 29 maggio e mercoledì 3 giugno sempre dalle 20.30. Sabato 6 giugno il programma inizierà invece alle 19, mentre domenica 7 giugno spazio dalle 10 al percorso MTB/Gravel e, in serata, alle finali del torneo.

L’ingresso sarà libero per tutta la durata della manifestazione.