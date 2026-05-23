A Bene Vagienna il ricordo di un grande uomo di sport, nel primo “Memorial Fulvio Castellino” [FOTO]

Partecipazione e profonda commozione lo scorso 21 maggio a Bene Vagienna, in occasione del primo “Memorial Fulvio Castellino”, evento creato appositamente per onorare quella che fu una figura stimata nella comunità sportiva e sociale del paese, ricordata in primis per il suo grande operato di presidente dell’Augusta Benese.

La giornata è iniziata con un momento di preghiera davanti alla tomba di famiglia, per ricordare Fulvio nel raccoglimento e nell’affetto dei suoi cari e degli amici più stretti. A seguire, è avvenuta la celebrazione della santa messa presso il campo sportivo comunale, alla presenza di autorità, familiari, ex giocatori e tanti cittadini che hanno voluto partecipare.

Il pomeriggio è proseguito con una partita commemorativa delle vecchie glorie dell’Augusta Benese, un’occasione per rivivere in campo lo spirito e la passione che Fulvio ha sempre trasmesso alla squadra e al territorio.

A chiusura della giornata, la Pro Loco ha organizzato una cena al tendone, curata in modo impeccabile e molto apprezzata dai presenti. La serata è proseguita con la proiezione di filmati e foto storiche delle varie squadre che hanno giocato per l’Augusta Benese, con un tuffo nei ricordi che ha emozionato tutti i partecipanti.

E non poteva mancare ancora il gruppo Motor Bicycle, la band in cui Fulvio Castellino suonava, che ha regalato un momento musicale sentito e partecipato.

“Ringraziamo a nome dell’Amministrazione comunale la famiglia, don Antonio, don Gianpiero, la cantoria, la Pro Loco, l’Asd Benese, le associazioni coinvolte e i volontari che hanno contribuito all' organizzazione dell'evento e tutti i cittadini che hanno reso possibile questa giornata di memoria, partecipazione e comunità”: ha chiosato doveroso il sindaco benese Claudio Ambrogio.