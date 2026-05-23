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VOLLEY GIOVANILE / La schiacciatrice monregalese Matilde Borello è Campione d'Italia Under-16 con la sua Conegliano
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Volley | 23 maggio 2026, 08:51

VOLLEY MASCHILE / Il VBC Mondovì saluta coach Bertini

"A Vittorio va il più sentito ringraziamento da parte di tutta la società, della dirigenza, dello staff e dei giocatori per il lavoro svolto, l’impegno costante e la professionalità dimostrata durante tutto il periodo della sua permanenza alla guida del club"

VOLLEY MASCHILE / Il VBC Mondovì saluta coach Bertini

Terminata la stagione agonistica 2025/26 il VBC Mondovì comunica la conclusione del rapporto professionale con l’ allenatore della prima squadra Vittorio Bertini. 

A Vittorio va il più sentito ringraziamento da parte di tutta la società, della dirigenza, dello staff e dei giocatori per il lavoro svolto, l’impegno costante e la professionalità dimostrata durante tutto il periodo della sua permanenza alla guida del club. 

La società augura a Coach Bertini le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera

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