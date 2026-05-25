MOTORI / Giordano e Siragusa al via del "32° Rally Internazionale del Taro"

Ultimo fine settimana di maggio particolarmente impegnativo per l'equipaggio Matteo Giordano-Manuela Siragusa, che parteciperà in provincia di Parma al "32° Rally Internazionale del Taro".

La seconda prova dell'International Rally Cup 2026 è la gara emiliana, con parco assistenza collocato nella zona industriale di Borgo Val di Taro, mentre partenza ed arrivo fanno perno su Bedonia.

Gli organizzatori della Scuderia San Michele hanno programmato sabato 30 maggio due passaggi sulla prove speciale "Tornolo" (il secondo in notturna), mentre domenica 31 sono previsti i tripli passaggi sia sulla "Folta", che misura 21.53 km, che sulla "Montevacà", a cui farà seguito la premiazione sul palco di via Garibaldi a Bedonia: in totale 110 km di tratti cronometrati.



Dopo il secondo posto all'Elba a metà aprile, Matteo e Manuela cercheranno di migliorare, pur dovendosi rapportare con una concorrenza molto agguerrita, le prestazioni a bordo della Lancia Y HF della KZ Racing in collaborazione con Tiesse Suzuki Asti.

"Abbiamo toccato con mano all'Elba quanto questa edizione dell'I.R.C. sia competitiva, con equipaggi che non fanno sconti. Andiamo al "Taro" consapevoli che dovremo spingere fin dalla prima prova speciale, mentre domenica la p.s. "Folta", particolarmente lunga e guidata, inciderà molto sulla classifica. I continui saliscendi sulle colline metteranno alla frusta i freni, che al pari degli pneumatici dovranno essere gestiti al meglio possibile".

Classifica Trofeo 2 Ruote Motrici I.R.C. 2026 dopo la prima gara (prime posizioni): Nicoletti Marco 50 punti, Giordano Matteo 45, Dal Ben Massimo 38, Caneschi Luigi 31, Ghirardi Matteo 28.