SPORT ACQUATICI / Il monregalese Paolo Frigo domina a Camerota: due ori e un argento nel blu del Cilento

Un weekend da incorniciare per Paolo Frigo, portacolori della Mondovì Sub, che a Marina di Camerota, in provincia di Salerno, ha conquistato due medaglie d’oro e una d’argento nella tappa del Giro d’Italia in apnea, confermandosi tra i protagonisti della disciplina a livello nazionale.

In un contesto spettacolare ma reso particolarmente impegnativo dalle forti correnti marine, l’atleta monregalese ha saputo esprimere concentrazione, tecnica e grande controllo, qualità fondamentali in una disciplina dove la componente mentale è determinante.

La competizione, organizzata da Apnea Academy Competition e ASD San Mauro di Napoli con il supporto di Capri Freediving e Apnea Sorrento, ha visto Frigo distinguersi sin dalla prima giornata, conquistando l’oro nell’assetto costante (CWT) con una discesa a 60 metri.

Il livello si è ulteriormente alzato nel fine settimana, quando Frigo ha ottenuto un altro oro nell’assetto costante bipinne (CWTB), raggiungendo i 75 metri, e un argento nella free immersion (FIM) con una profondità di 71 metri, sfidando atleti di primo piano come Antonio Mogavero e Michele Giurgola.

Risultati di grande valore anche alla luce delle condizioni ambientali complesse e del fatto che l’atleta non può allenarsi stabilmente in mare, dovendo affrontare trasferte frequenti per prepararsi adeguatamente.

Archiviata la trasferta campana con entusiasmo e fiducia, Frigo guarda ora ai prossimi appuntamenti della stagione: i Campionati Italiani Indoor di Torino e, soprattutto, i Campionati Italiani Assoluti Outdoor di Riva del Garda, dove difenderà il titolo e il record mondiale in acque dolci nella free immersion.

Prestazioni che confermano il percorso di crescita dell’atleta e che lasciano intravedere nuovi importanti traguardi all’orizzonte.