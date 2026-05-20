Monte Alpet protagonista del downhill piemontese: successo per la seconda tappa del circuito Gravity Race 2026

Weekend intenso al Monte Alpet per la tappa del circuito Gravity Race 2026, organizzata dall’associazione Gravity Generation, che ha visto anche l’assegnazione delle maglie di campione piemontese downhill.

Due giorni impegnativi per gli oltre 160 rider arrivati da tutta Italia, isole comprese, ma ancora di più per gli organizzatori, i volontari e il personale della stazione ospitante, chiamati a fare i conti anche con il maltempo. La neve caduta venerdì aveva infatti fatto temere il peggio, ma grazie al grande lavoro svolto sul tracciato la gara si è disputata regolarmente.

Nella serata di sabato la pista è stata liberata dal fango e sistemata per permettere lo svolgimento delle finali in sicurezza. Domenica, con il passare delle ore, il tracciato è andato via via migliorando, regalando divertimento e spettacolo a tutti gli atleti presenti.

Dodici le categorie in gara, tanti ragazzi e ragazze a partire dai 13 anni di età per arrivare ai master di 60 anni e oltre, a conferma di uno sport capace di unire generazioni diverse attraverso la passione per la mountain bike e la discesa.

La manifestazione nasce dall’iniziativa di Gravity Generation, neonata associazione sportiva monregalese affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana. Fondamentale il supporto ricevuto da importanti realtà del territorio monregalese come Tribe Distribution, Raicam, Ferodo che sono un riferimento per il mondo del ciclismo ad altissimo livello. Non meno importante l'aiuto della BCC di Pianfei e dalle istituzioni locali. Il Consiglio Regionale del Piemonte, la Provincia, il comune e non ultimo la ATL Cuneo che hanno creduto nel progetto sin dall’inizio.

“Quando si riesce a mettere a fattor comune le eccellenze del territorio anche le sfide più ambiziose diventano possibili”: è questo il messaggio lasciato dal weekend del Monte Alpet, che ha saputo unire sport, volontariato e collaborazione territoriale in un evento di grande successo.

Il circuito Gravity Race farà tappa a Cervinia nel weekend 25 e 26 luglio e poi tornerà per la gara conclusiva sulle montagne monregalesi a Prato Nevoso il 29 e 30 agosto.