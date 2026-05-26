KARATE / Gekkō-Kan sugli scudi ai campionati italiani: argento per la squadra femminile e per Carola Cavallo

La spedizione della Gekkō-Kan Karate-Dō ASD torna dai campionati nazionali S.K.I.-I. 2026 con risultati di assoluto prestigio e, soprattutto, con la conferma di un gruppo femminile tra i più competitivi d’Italia.

Sul tatami del Palasport di Bellaria Igea Marina, teatro della rassegna nazionale di karate tradizionale Shotokan andata in scena nel weekend del 23 e 24 maggio, gli atleti guidati dal Maestro Franco Civallero hanno saputo distinguersi in una manifestazione di altissimo livello, alla presenza delle migliori società italiane.

A prendersi la scena è stata soprattutto la squadra femminile di Kata composta da Alessia Meinero, Greta Gazzera e Yasmine Beraudo, protagonista di una prova eccezionale che ha portato il team alla conquista della medaglia d’argento nazionale.

Un risultato di enorme valore, considerando che le ragazze della Gekkō-Kan si sono arrese soltanto alla squadra della nazionale italiana, confermandosi così tra le realtà più forti dell’intero panorama nazionale.

Grande soddisfazione anche per Carola Cavallo, autrice di una gara impeccabile nel Kata individuale Juniores cinture 9°-8°-7°-6° kyu. Dopo una stagione costellata da numerosi terzi posti, l’atleta piemontese è finalmente riuscita a compiere il salto di qualità proprio nell’appuntamento più importante dell’anno, conquistando uno splendido secondo posto e il titolo di vicecampionessa italiana. Una prestazione che premia il lavoro, la costanza e la determinazione dimostrati durante tutta la stagione sportiva.

(La premiazione di Carola Cavallo)

Da sottolineare inoltre i piazzamenti sfiorati ai piedi del podio e le ottime prove offerte dagli altri atleti della società, tra cui Federico Badoero, protagonista di un brillante percorso fino alla semifinale del Kata Seniores cinture nere.

Al termine della manifestazione, il Maestro Franco Civallero ha espresso grande orgoglio per i risultati ottenuti, evidenziando non solo il valore tecnico degli atleti, ma soprattutto l’impegno e la crescita dimostrati durante tutto l’anno.

La Gekkō-Kan Karate-Dō ASD, che svolge la propria attività presso la palestra O2 di San Chiaffredo di Tarantasca, dà appuntamento alla nuova stagione sportiva con la ripresa dei corsi prevista per settembre.