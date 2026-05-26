Il Piobesi Calcio ha festeggiato i quindici anni dalla fondazione

Dopo una stagione che ha visto il Piobesi Calcio classificarsi al 4° posto nel girone F della Seconda Categoria, con 46 punti e accesso ai playoff (eliminato in semifinale dal Castiglione Volpiano), venerdì 22 maggio si sono festeggiati i 15 anni dalla fondazione della formazione verdeoro.

A raccontare l’evento è il presidente de Marco Torta: “La serata di venerdì ha voluto in qualche modo ripercorrere tutto il mondo del Piobesi Calcio fin dalle sue origini, fare il punto sul presente, con uno sguardo attento alle sfide future. Le attenzioni e le condivisioni ricevute dalle testimonianze delle autorità presenti, dal vicepresidente regionale Figc Enrico Giacca, al consigliere regionale Daniele Sobrero e dalle amministrazioni comunali di Piobesi e Corneliano, insieme alla vicinanza di tanti giocatori di oggi e del passato, con numerosi personaggi dell'imprenditoria albese e braidese, ci dicono che siamo sulla strada giusta. Adesso si apre la nuova pagina, per certi versi anche più difficile e complicata: il calcio mercato. Abbiamo ribadito che questa società è attenta e farà tutto quanto nelle sue possibilità affinché si possa allestire una squadra di ragazzi/uomini competitiva e con lo sguardo sempre rivolto in alto. Non sappiamo ancora se ce la faremo, ma l'applicazione a riguardo sarà massima e insieme ai nostri splendidi tifosi e a tutti coloro che, in qualche modo, ci daranno una mano, tutto sarà più semplice”.

Doverosi i ringraziamenti e il ricordo delle persone che non ci sono più: “Per l’organizzazione di questo evento non possiamo che ringraziare tutti quei ragazzi che ci hanno dato una mano prima, durante e dopo, con menzione particolare a Lollo Dj per la sua perfomance e a Stefano Aimo per la collaborazione sui social per tutto l'anno. Ricordiamo con affetto anche chi purtroppo ci ha lasciato prematuramente, in special modo Max Poggio e Davide Spicola. Ringrazio a nome di tutto il direttivo i nostri straordinari tifosi, gli ex giocatori, i dirigenti e i rappresentanti delle altre squadre del nostro territorio che hanno partecipato alla festa e che ci sono vicini”.