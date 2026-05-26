RALLY / "Grappolo" amaro per Patetta e Alocco, costretti allo stop nell'ultima prova speciale

Si conclude con un ritiro dal sapore decisamente amaro il Rally Il Grappolo per l’equipaggio composto da Sergio Patetta e Alessandro Alocco, costretti allo stop sull’ultima prova speciale della gara organizzata dal San Damiano Rally Club e valida come secondo atto del Challenge Rally Zona 2.

Il duo si è presentato al via della competizione astigiana con una nuovissima Lancia Ypsilon Rally 4 sotto le insegne della Scuderia La Superba – Sportforever.

“Siamo molto amareggiati – dichiara il pilota di Neive – Avevamo l’obbiettivo di migliorare la nostra competitività in questa seconda gara con la Ypsilon, e ci eravamo riusciti, dato che stavamo lottando per il podio della nostra categoria. Purtroppo una banale scivolata fuori dalla sede stradale in uscita da un tornante ci ha costretti al ritiro. Dispiace per il Team, la KZ Racing, che ci ha fornito una vettura perfetta e altamente competitiva, e per gli sponsor CF2000 ed Edilcar, che hanno creduto in noi in questo 2026. Non ci resta che dare appuntamento alla prossima gara, che nel nostro programma sarà il Rally della Lanterna di Genova, per cercare di rimediare a questo stop”