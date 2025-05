Atl Cuneo, salta l’assemblea dei soci: non c’è intesa sul nome del presidente né sulla composizione del Cda

Come da previsioni che circolavano sin da ieri, è stata annullata l’assemblea dei soci per il rinnovo del Cda dell’Atl del Cuneese convocata per le 15 di oggi, lunedì 26 maggio, alla sala Varco a Cuneo.

Tutto saltato per mancanza di accordi.

I 108 soci, in rappresentanza di enti pubblici e privati, hanno ricevuto la disdetta in mattinata.

Mancanza di accordi politici nel centrodestra che riguardano non solo il presidente, ma anche la stessa composizione del Cda.

Il nome di Mariano Occelli, voluto dal presidente della Regione Alberto Cirio e dal coordinatore provinciale di Forza Italia Franco Graglia, ritorna in forse.

La Lega ha puntato i piedi per cercare di portare alla presidenza, al posto dell’uscente Mauro Bernardi, l’unica componente del precedente consiglio di amministrazione rieleggibile, Gabriella Giordano.

Ma anche questo nominativo risulta non aver trovato l’intesa necessaria.

Non è ben chiaro il ruolo di Fratelli d’Italia. Sta di fatto che è scaturito un braccio di ferro che ha determinato la paralisi col conseguente, inevitabile rinvio.

Ora c’è un mese di tempo per trovare quei chiarimenti/compromessi che consentano di dare una governance all’Azienda turistico locale.

In pista per la presidenza resta anche Giorgio Chiesa, presidente degli albergatori della Granda, sponsorizzato dalla Confcommercio.

Oltre alla ricerca di un’intesa tra i partiti, dovranno essere valutati e calibrati i rapporti tra i soci: il principale è la Regione con quasi il 40% delle quote, seguito dal Comune di Cuneo con poco più del 7%.

Se ne riparlerà a giugno in attesa di un chiarimento, ad oggi, non appare semplice da trovare.