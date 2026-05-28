TIRO CON L'ARCO / A Palazzo Lascaris il fossanese Michea Godano, neo campione europeso

Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte, ha incontrato nel suo ufficio a Palazzo Lascaris a Torino, il neo campione europeo di Tiro con l’Arco, Michea Godano. Il giovane fossanese fa parte delle Fiamme Gialle ed è vincitore del titolo a squadre di Tiro con l’arco nel Compound all’European Grand Prix di Antalya, in Turchia.

Determinante a chiudere la partita finita in parità, è stata la sua ultima freccia, ossia una “freccia secca” in un unico tiro dalla precisione estrema, che ha determinato la vittoria sulla squadra francese.

“Il tiro con l’arco è uno sport affascinante e anche estremamente difficile da praticare - ha detto il vicepresidente Graglia -. Michea è un atleta determinato, che ama molto il suo sport e lo pratica con passione, senza paura dei sacrifici. Questo suo modo di affrontare le sfide, sono certo, lo porterà a conquistare molte altre vittorie”.

Ad accompagnare Michea Godano il padre Sergio, suo primo sostenitore fin da quando ha preso l’arco in mano, a soli 12 anni. Con loro l’assessore di Fossano Giacomo Pellegrino. A nome del Consiglio regionale del Piemonte, il vicepresidente Franco Graglia ha consegnato una pergamena ed una medaglia al giovane atleta che in questo periodo si sta allenando per i Mondiali Militari, come augurio di “altri prestigiosi traguardi, sempre con passione sacrificio e alto valore sportivo”.