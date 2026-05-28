CICLISMO / Balsamo, Cagnazzo e Magnaldi profetesse in patria: le cuneesi saranno ufficialmente al via del Giro Women

Manca sempre meno al via del Giro Women 2026, giunto alla sua 37a edizione, che inizierà sabato 30 maggio da Cesenatico. Cresce anche la grande attesa per la nona e ultima frazione, con partenza e arrivo a Saluzzo, che deciderà le sorti della classifica finale.

Tra le atlete protagoniste ci saranno anche due rappresentanti della “Granda”: Elisa Balsamo, Irene Cagnazzo ed Erica Magnaldi.

La ciclista cuneese con più velleità è sicuramente Elisa Balsamo che, molto probabilmente, andrà a caccia di successi parziali. La 28enne di Peveragno proverà a vincere la sua terza tappa al Giro dopo le due vittorie in volata a Tortolì e Reggio Emilia nel 2022, edizione nella quale la piemonteseindossò per due giorni la maglia rosa. A disposizione della pistard azzurra ci saranno ben quattro possibili sprint di gruppo.

Per l’alfiera della Lidl-Trek si tratta della terza partecipazione alla Corsa Rosa, dopo le esperienze del 2022 e del 2024. Completano la rosa della formazione americana Niamh Fisher-Black, Shirin Van Anrooij, Lucinda Brand, Isabella Holmgren, Fleur Moors e Amanda Spratt.

[Elisa Balsamo]

Discorso differente per Erica Magnaldi che, verosimilmente, correrà a sostegno della capitana Elisa Longo Borghini (vincitrice nelle ultime due edizioni). Molto importante sarà anche l’apporto della veterana Mavi Garcia; completano la rosa della formazione emiratina Alena Amialiusik, Eleonora Camilla Gasparrini, Lara Gillespie e Silvia Persico. La 33enne di Cuneo dovrà verosimilmente sostenere la leader nelle tappe di montagna per poi andare a caccia di un piazzamento di rilievo, obiettivo alla portata dell’esperta ciclista nostrana.

Per la portacolori della UAE Team ADQ, al nono Giro d’Italia in carriera, si tratta della seconda kermesse stagionale dopo il 24° posto alla Vuelta, corsa in appoggio alla compagna, e poi vincitrice, Paula Blasi. Per la piemontese si tratta del sedicesimo “grande giro”: per lei quattro top ten finali tra cui l’ottimo quinto posto alla Corsa Rosa 2023. Inoltre, nei precedenti quindiciimpegni, la Magnaldi non è mai uscita dalle prime 25 della classifica generale.

Infine, grande soddisfazione per Irene Cagnazzo che debutta alla Corsa Rosa a soli vent’anni. La giovane classe 2005 proverà a godersi a pieno l’esperienza, senza avere la pressione del risultato, magari mettendosi in mostra in alcune giornate all’attacco. Accompagneranno la piemontese della Vini Fantini-Be Pink: Sofia Arici, Andrea Casagranda, Fariba Hashimi, Nora Jencusova, Marina Garau Roca e Gaia Segato.

[Irene Cagnazzo]

Il Giro Women 2026 prevede un totale di 1180 km e 12500 metri di dislivello. Si partirà sabato 30 dall’Emilia Romagna con la Cesenatico–Ravenna (saranno probabilmente le velociste a contendersi la prima maglia rosa). Si proseguirà poi nel nord-est con la Roncade–Caorle e la Bibione–Buja (ancora sprinter protagoniste), fino ad arrivare alla cronoscalata Belluno–Nevegal. Saranno poi due le frazioni mosse: la Longarone–Santo Stefano di Cadore e la Sorbolo Mezzani–Salice Terme, intervallate dalla “facile” Ala–Brescello. Si entrerà poi in Piemonte per l’ottava e decisiva tappa che andrà da Rivoli a Sestriere, con la difficile ascesa al Colle delle Finestre (novità assoluta per le donne), iconica salita di 18,1 chilometri con pendenza media del 9.3 % e ben 8000 metri sullo sterrato.

Infine, grandissima soddisfazione per il saluzzese che sarà l’assoluto protagonista dell’ultima frazione che partirà e arriverà nella città del marchesato. Nella Saluzzo – Saluzzo, di 145 km., verranno affrontati tre Gran Premi della Montagna: Montoso, Colletta di Paesana e Colletta di Brondello. Se la classifica generale non sarà ancora ben definita ci sarà tutto lo spazio per attaccare anche in questa nona tappa. Sarà dunque la Provincia di Cuneo a incoronare l’erede di Elisa Longo Borghini.

Oltre alla verbanese, le principali favorite per la generale sono l’olandese Demi Vollering, la connazionale Anna Van Der Breggen e l’elvetica Marlen Reusser. Tante le velociste che proveranno ad insidiare la Balsamo, tra cui le neerlandesi Lorena Wiebes e Charlotte Kool e la lombarda Chiara Consonni.

La Corsa Rosa sarà trasmessa in diretta tutti i giorni sui canali Rai ed Eurosport.