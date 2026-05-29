“Tutti in piazza per Alberto”: a Gallo Grinzane torna la serata dedicata a “Betto” Rolfo

Una piazza che si riempie di persone, musica, abbracci e memoria. A Gallo Grinzane il ricordo di Alberto “Betto” Rolfo continua a trasformarsi in qualcosa di profondamente collettivo: non soltanto una serata benefica, ma un modo concreto con cui amici, famiglie e comunità scelgono di restare uniti attorno a una storia che continua a toccare il territorio.

Sabato 6 giugno tornerà infatti “Tutti in piazza per Alberto”, l’iniziativa organizzata in piazza della Chiesa a Gallo Grinzane con il coinvolgimento della Pro loco e il sostegno della comunità locale. L’ingresso sarà libero a partire dalle 18.30, con street food, musica e momenti di condivisione pensati per tenere insieme solidarietà e vicinanza umana.

Anche quest’anno il ricavato sarà devoluto all’AITC – Associazione Italiana Tumori Cerebrali, proseguendo il percorso benefico già avviato nel 2025. La prima edizione dell’iniziativa aveva infatti permesso di raccogliere 8.175 euro, cifra interamente destinata alla ricerca e diventata il simbolo concreto della mobilitazione nata attorno al ricordo di Alberto.

Dietro alla serata continua a esserci soprattutto la volontà di custodire una presenza attraverso la partecipazione delle persone. Non una commemorazione formale, ma una piazza viva, capace di unire generazioni diverse attorno a un ragazzo che molti continuano a sentire vicino.

Il messaggio scelto dagli organizzatori resta semplice e diretto: più donazioni, più ricerca. Ma dentro quella frase c’è anche l’idea che una comunità possa reagire al dolore scegliendo di trasformarlo in partecipazione, aiuto concreto e sostegno reciproco.

Per una sera, ancora una volta, Gallo di Grinzane proverà così a fare ciò che negli ultimi mesi è riuscito più spontaneamente: stringersi attorno ad Alberto senza lasciare che il suo ricordo diventi silenzio.