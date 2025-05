Autobus in fiamme a Garessio 2000: sul posto i Vigili del Fuoco

Allarme nella tarda mattinata di oggi, sabato 31 maggio, sulla strada provinciale 178 che collega i Comuni di Garessio e Pamparato.

Per dinamiche in fase di accertamento un pullman turistico, che era posteggiato nel piazzale dell'ex deposito provinciale, in attesa di una comitiva in visita al Castello Reale di Casotto, ha preso fuoco.

L'allarme è scattato verso le 11, immediato l'intervento dell'autista che ha tentato di contenere le fiamme, dando l'allarme. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Garessio, che sono riusciti a spegnere le fiamme che, dal mezzo, avevano già interessato parte degli alberi e della boscaglia che caratterizza la zona, per le operazioni di bonifica presenti anche le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Mondovì, intervenuta con due mezzi, e Ormea. Per la gestione del traffico e i rilievi sono intervenuti i Carabninieri Forestali di Ormea e la Polizia locale di Garessio.

Il mezzo, alimentato a gasolio, avrebbe preso fuoco dal vano posteriore, secondo quanto riferito dallo stesso autista che, fortunatamente, era sceso qualche attimo prima.

Come detto non si registrano feriti o ustionati. La strada è stata chiusa per circa un'ora per consentire le operazioni di messa in sicurezza ed è già stata riaperta al traffico.