Castelli e fiere primaverili nel "weekend lungo" d'inizio giugno in provincia di Cuneo

Castelli Aperti, Giny a Mondovì e le numerose fiere primaverili, come quelle di Dronero, Roccaforte Mondovì e Cortemilia saranno catalizzatori importanti per turisti e curiosi durante questo lungo week end che culminerà con la Festa della Repubblica. Mercatini, escursioni, concerti e festival completeranno l’offerta di svago e divertimento in Granda, senza contare le tante opportunità enogastronomiche un po’ ovunque.

Non mancano le possibilità di visite guidate negli angoli più suggestivi della provincia, anche in quelli sotterranei o abbandonati, come nelle grotte o nelle cave montane. Le celebrazioni del 2 giugno culmineranno in alcuni concerti e momenti istituzionali

Si consiglia sempre di consultare le previsioni meteo che potrebbero modificare i programmi delle manifestazioni outdoor.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT

Torna l'appuntamento “Castelli Aperti”, progetto che ogni anno valorizza il ricchissimo patrimonio storico-artistico della regione attraverso l’apertura straordinaria di castelli, dimore, torri, ville, palazzi e giardini. In occasione del lungo ponte della Festa della Repubblica, sabato, domenica e lunedì, decine di beni distribuiti in tutte le province del Piemonte saranno accessibili al pubblico, offrendo visite guidate, percorsi museali, degustazioni, rievocazioni storiche e concerti.

Ecco i siti della provincia di Cuneo:

Alba - Museo Diocesano di Alba: 1 e 2 giugno aperto con orario 14.30 - 18.30.

Barolo - Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: 1 e 2 giugno aperto dalle 10.30 alle 19.

Bra - La Zizzola: 1 giugno parco e museo della Zizzola aperti dalle ore 10 alle ore 18. Ingresso gratuito.

Bra - Museo Civico di Storia Naturale Craveri: 1 e 2 giugno aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra - Museo Civico di Palazzo Traversa: 1 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra - Museo del Giocattolo: 1 e 2 giugno ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30.

Bra - Pollenzo - Banca del Vino: 2 giugno aperta dalle 10 alle 14 per visite libere e degustazioni a pagamento.

Busca - Castello del Roccolo: 1 giugno visite guidate con orario 14.30 - 19 (ultimo ingresso ore 18).

Caraglio - Il Filatoio: 1 e 2 giugno visite guidate alle ore 11, 15.30, 17.30.

Cherasco - Palazzo Salmatoris: 1 e 2 giugno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: gratuito.

Dronero - Museo Civico Luigi Mallé: 1 e 2 giugno dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: gratuito.

Fossano - Castello dei Principi D’Acaja: 1 e 2 giugno aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30.

Govone - Castello Reale: 1 e 2 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30).

Magliano Alfieri - Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: 1 e 2 giugno aperto con orario 10.30-18.30.

Manta - Castello della Manta: 1 e 2 giugno aperto con orario 11-19.

Mombasiglio- Museo Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: 1 e 2 giugno dalle ore 10 alle ore 18.

Pamparato - Borgo e Castello: 1 giugno visite guidate ore 10.30 e 15.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-antico-e-castello-di-pamparato.html

Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero: 1 e 2 giugno visite guidate su prenotazione dalle 10 alle 18. Info: Tel: 3331714232; torre@prieroturismo.it .

Roddi - Castello di Roddi: 1 e 2 giugno visite esclusivamente guidate con i seguenti orari: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.

Saluzzo - Casa Cavassa: 1 e 2 giugno orario 10 -13 e 14-19.

Saluzzo - Casa Natale di Silvio Pellico: 1 e 2 giugno visite accompagnate dalle 14 alle 19.

Saluzzo - La Castiglia: 1 e 2 giugno orario 10-13 e 14 -19.

Saluzzo - Torre Civica e Pinacoteca Olivero: 1 e 2 giugno orario 10-13 e 14-19.

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: 1 e 2 giugno orario 10-13 e 14-19, Mostra delle Opere di Elzevir.

Savigliano - Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: 1 e 2 giugno orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano - Palazzo Muratori Cravetta: 1 e 2 giugno 10-13 e 15 -18.30.

Savigliano - Torre Civica: 1 e 2 giugno orario 10-13 e 15-18.30.

Serralunga d’Alba - Castello di Serralunga d’Alba: 1 e 2 giugno aperto con visite guidate alle ore 10.30, 11.15, 12, 12.45, 14.30, 15.15, 16, 16.45, 17.30.

***

CUNEO

IL TROVAROBE

Sabato 31 maggio dalle 8 alle 18, sotto i portici che circondano Piazza Europa e Corso Nizza, tornano le bancarelle di antichità e collezionismo per il tradizionale mercatino Trovarobe. Info: 0171/444453.

CUNEO - SAN ROCCO CASTAGNARETTA

Domenica 1 giugno, alle ore 16.30, presso il centro incontri Don Marro, concerto con la Corale “Marco Liprandi” in ricordo di Enrico Catelli. Ingresso libero.

CUNEO

FESTA DELLA REPUBBLICA

Lunedì 2 giugno dalle 10.30 in piazza Galimberti, onori ai gonfaloni decorati, alzabandiera e Inno nazionale. In seguito consegne delle Onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

CUNEO

CONCERTO FESTA DELLA REPUBBLICA

Lunedì 2 giugno alle ore 21, presso il teatro Toselli, nell’ambito degli eventi previsti per le celebrazioni del 79° anniversario della Festa della Repubblica, avrà luogo il concerto dell’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo. Info: https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx

***

ALBA

ITALY AND USA ALBA MUSIC FESTIVAL

Nel week end proseguono i concerti nell’ambito della XXII edizione di Alba Music Festival. Info: www.albamusicfestival.com

ALBA

MORE THAN KIDS

Sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno, presso la Fondazione Ferrero di Alba, sarà aperta la mostra dell’artista Valerio Berruti “More than kids” di Valerio Berruti. Orario: 10-19. Info: www.fondazioneferrero.it

ALBA

MOSTRA AL MUDI

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, con orario 14.30 - 18.30, presso il Museo Diocesano, sarà visitabile la mostra “Una comunità che dona. Un cammino attraverso i secoli” di Silvia Gallarato.

ALBA

SULLE TRACCE DI GALLIZIO

Lunedì 2 giugno, alle ore 16 il Museo civico "F. Eusebio" apre i suoi magazzini sotterranei al pubblico per scoprire le collezioni non esposte al pubblico. A rendere speciale l'appuntamento di sarà una parte di visita dedicata a Pinot Gallizio, di cui alcune opere sono esposte nelle sale museali in occasione della mostra "Era Gallizio". Info: museo@comune.alba.cn.it - 0173/292473

***

BENE VAGIENNA

DOMENICA AL MUSEO

Domenica 1 giugno torna #domenicalmuseo, l’iniziativa ministeriale che permette l’ingresso gratuito in musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Si potrà visitare gratuitamente l'area archeologica di Augusta Bagiennorum dalle 7.30 alle 20.30. Info: 392 08 11 406.

***

BOSSOLASCO

FESTA DELLE ROSE

Sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno si svolgerà nel paese dell’alta Langa, la “Festa delle rose” con un programma ricco di eventi, fra cui Mostra-mercato florovivaistica con 25 espositori d’élite, Mostra dei pittori di Bossolasco, Visita guidata a tappe per famiglie, Laboratori didattici per adulti e bambini, Parco delle Rose accessibile e aperto a tutti e percorsi di degustazione dell'Alta Langa DOCG Rosé itinerante. Info: https://roserose.eu/appuntamenti

***

BOVES

SPASGIADA GALUPA

Lunedì 2 giugno 14a edizione della Spasgiada Galupa, con ritrovo alle ore 10 in Piazza dell’Olmo e consegna kit e ticket per assaggi e aperitivo. Info: 0171/391894 www.comune.boves.cn.it

***

BUSCA

PER ANTICHE DIMORE E VIGNETI

Domenica 1 giugno, con partenza da Casa Francotto alle ore 14 e rientro previsto per le 18, si terrà "Per antiche dimore e vigneti", un'escursione sulla collina buschese di circa 6.5 km, con tappa alla Cappella di San Martino. Il costo comprende anche la visita guidata alla mostra di Daniele Fissore “Natura e Vita”. Info: https://casafrancotto.it/

BUSCA

MERCATINI DELL’INGENIO

Lunedì 2 giugno, dalle 10 alle 18, mercatino dell’hobbista nel Parco dell’Ingenio e possibilità di visitare il museo del tombolo e le antiche macchine agricole. Ingresso gratuito. Info: 338 27 59 968 www.ass-ingenium.it/

***

BRA

PAESAGGIRE

Sabato 31 maggio con partenza alle 14.30 dai giardini della stazione, passeggiata tra due aree verdi della città, fino al Parco della Zizzola. Durata del percorso: 2.30 ore - Dislivello: 85 m. Info: https://www.turismoinbra.it/

BRA

LA MIA ZIZZOLA

Aperta nel week end nel parco della Zizzola, la grande mostra del pittore braidese Franco Gotta, che espone 20 opere esposte (ciascuna accompagnata da un aforisma di Fabrizio Caramagna, presente all’evento). Ingresso libero. Orari di visita: sabato e domenica ore 10 - 18

***

CASOTTO

PASSEGGIATA AL CASTELLO

Domenica 1 giugno alle ore 9.45 e 15.15, trekking naturalistico e tour guidato. L'escursione parte dal borgo di Valcasotto, attraversa i boschi secolari che circondano questa straordinaria Residenza Reale e raggiunge il castello, dopo un breve itinerario di facile percorrenza. A seguire, la visita guidata permette di conoscere da vicino una delle storiche dimore di caccia della famiglia Savoia. Possibilità di picnic gourmet, in abbinamento al tour. Info: 0174/330 976 booking@kalata.it

***

CAVALLERMAGGIORE

ISTANTANEA

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, torna "Istantanea", il festival di circo contemporaneo che invaderà le vie del paese, trasformandolo in un palcoscenico all'aperto per artisti affermati ed emergenti. Info: https://cordatafor.com/

***

CHERASCO

NATURA E VITA

Sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno sarà aperta nelle sale di Palazzo Salmatoris l’esposizione intitolata "Natura e vita, Daniele Fissore - Opere dal 1973 al 2017". Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero. Info: www.turismoeventicherasco.it

***

CENTALLO - BOSCHETTI

CIOCHÈ BEER

Nella frazione Boschetti, week end di festeggiamenti in onore della Madonna di Loreto, con appuntamenti gastronomici, musica, animazioni, Hawaiian Party, festa della birra. Info: 331 83 61 843.

***

CORTEMILIA

FIERA DELL’ASCENSIONE

Domenica 1 giugno si terrà la “Fiera dell’Ascensione”, appuntamento della tradizione che animerà il paese per tutta la giornata. Nel Borgo San Michele saranno allestite le tradizionali bancarelle, con possibilità di visitare il centro storico accompagnati da una guida. Info: 0173/81027. In programma anche la “Camminata sulla GTL Cortemilia-Bergolo” in partenza alle ore 10 da piazza Savona e nel pomeriggio, alle ore 15.30, presso la Biblioteca Civica “Michele Ferrero”, l’Associazione Commercianti di Cortemilia presenta l’incontro “Nocciolo e Nocciola. Miti, usanze e proprietà della pianta iconica di Cortemilia”, con la relatrice Anna Fila Robattino.

***

DEMONTE

GRAN CONCERTO DI PRIMAVERA

Sabato 31 maggio, alle ore 17, nella Chiesa di San Donato in Demonte, "Gran Concerto di Primavera" con l'Orchestra OSAI diretta da Paolo Fiamingo con la partecipazione del solista pianista Maurizio Barboro. Info: amicididemonte@gmail.com

DEMONTE

ESCAPE GAME

Lunedì 2 giugno, alle ore 15.30, tra le vie di Demonte, "Escape Game", entusiasmante caccia al tesoro per scoprire i segreti del borgo. Info: https://www.vallesturaexperience.it/

***

DOGLIANI

IMMAGINI DEL SILENZIO

Nel week end sarà visitabile, in occasione della risistemazione e riapertura del sentiero delle Ripe, l’allestimento della mostra diffusa “Immagini del silenzio”. Il percorso in esterna è costituito da 12 pannelli fotografici di grandi dimensioni. Nella Chiesetta del Ritiro, una selezione inedita di 9 fotografie tratte dal film “Cabiria”. Orario: sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. I pannelli in esterna sono sempre visitabili. Info: 0173/70210 wapp 334 56 29 569.

DOGLIANI

SEGNI E SIMBOLI DI SPERANZA

Nel week end sarà aperta nella chiesa confraternita dei Battuti di Dogliani la mostra “Segni e Simboli di Speranza”. Orari: sabato 15-18 domenica 9-12 e 15-18. Info: 0173/70188 segreteria@parrocchiedogliani.it

***

DRONERO

FIERA DEGLI ACCIUGAI

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, Fiera degli Acciugai, manifestazione che affonda le radici dall'antica tradizione montana, raccontando un mondo che ha ancora tracce vive in valle Maira, tra sapori, natura e tutta la cultura Occitana. La Piazza dei balocchi, l’Artigianato, lo street Food, la formazione, il Mulino: Dronero sarà una mappa di luoghi da raggiungere e dove fare o ascoltare, acquistare o assaggiare. Info e programma completo: https://www.anciue.it/il-programma-2025/

DRONERO

PASSACHARRIERA

Domenica 1 giugno alle ore 15, i "Passacharriera" della Grande Orchestra Occitana, transiteranno a Dronero. La formazione, composta da circa 50 elementi, che presenta brani, strumenti e atmosfere della ricchissima tradizione d'Oc, è una delle più grandi orchestre popolari di tutta l'area occitana. Info: https://www.occitamo.it/

DRONERO - CARTIGNANO - SAN DAMIANO MACRA

CAMMINATA SUI LUOGHI DELLA RESISTENZA

Lunedì 2 giugno da tre diverse località, Dronero (h.8 Ruata Prato), Cartignano (h.7.30) e San Damiano Macra (h. 9 in Borgata Filoira di Paglieres), “Marcia sui Sentieri Partigiani”, con arrivo al rifugio “Detto Delmastro” in frazione Santa Margherita. Alle 13 pranzo conviviale. Info: 339 15 02 952 - 340 41 26 874 - 347 48 08 606.

***

ENTRACQUE

IN BOCCA ALLA LUPA

Domenica 1 giugno, dal primo pomeriggio, attività didattica alla scoperta del lupo pensata per bambini e ragazzi, ma adatta a tutti. Info: www.montagnedelmare.it/eventi-ed-attivita

***

FOSSANO

COLORATE ESSENZE

Fino a lunedì 2 Giugno, la Chiesa del Vecchio Salice in Piazza Bima, ospiterà “Colorate essenze- Gioco armonico fra tratti e colori”, mostra personale di pittura di Riccardo Balestra. Ingresso gratuito. Info: 320 82 90 816.

FOSSANO

MOSTRA FOTOGRAFICA

Nel week end, aperta nella chiesa di San Giovanni a Borgo Vecchio, la mostra fotografica dal titolo “Ti ricordi della Gualtiero Dutto?”. Info: https://arcifossano.wordpress.com/

***

FRABOSA SOPRANA

GROTTA DEL CAUDANO

Sabato 31 maggio alle ore 15, domenica 1 giugno alle ore 10.30 e lunedì 2 giugno alle ore 10.30, apertura della Grotta del Caudano. Info: 331 87 57 807.

***

GUARENE

COLLINE IN MUSICA

Domenica 1 giugno nella chiesa SS. Annunziata alle ore 18.30 e lunedì 2 giugno nel castello alle ore 18.30, concerti nell’ambito del festival Colline in Musica. Info: https://roeroculturalevents.it/

***

LEVICE

MUNTA E CALA

Sabato 31 maggio, le vie e le piazzette del centro storico si animeranno con la 20a edizione della “Munta e Cala - Mangia e beiv per Leis”, con cibo, musica e giochi popolari. Alle ore 23 spettacolo di fuochi d’artificio. Info: 338 70 94 823.

***

MAGLIANO ALFIERI

URTIJA

Sabato 31 maggio torna a Magliano Alfieri “Urtija”, il festival che punge la provincia. Sotto il segno dell’ortica ci sarà spazio per arte, musica, escursioni guidate, degustazioni, dibattiti, mercato, esperienze sonore e proiezioni. Tema dell’edizione 2025 la “distrazione”, ovvero il “guardare oltre”, tra desiderio di fuga e di non omologazione, ribellione e rigenerazione.

***

MANTA

SPETTACOLI DI CORTE

Sabato 31 maggio alle ore 17.30 presso il Castello della Manta, secondo appuntamento della rassegna “Spettacoli di corte”. L’evento è a ingresso gratuito. Info e iscrizioni: https://bit.ly/4moWiOL

MANTA

MANTA DA SCOPRIRE

Lunedì 2 giugno, dalle ore 10, appuntamento con "Manta da scoprire", un'intera giornata dedicata alla scoperta del territorio con monumenti aperti, visite guidate teatralizzate in abiti storici, spettacoli, concerti, enogastronomia, e-bike tour, attività per bambini, mostre e mercatino dell'artigianato. Info: mantadascoprire.it

***

MELLE

VIENI A MELLE

Sabato 31 maggio, primo appuntamento di "Vieni a Melle" con “La grande fioritura del rododendro". In programma la risalita verso il Colle di Melle, alle pendici del monte Birrone, tra i rododendri in fiore. Ritrovo in piazza Botta alle ore 8.30 e rientro previsto per le 16.30. Info: 338 84 78 525 - 340 33 21 570.

***

MONDOVÌ

GINY

Sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno avrà luogo “Giny”, il Festival italiano del gin e del ginepro sostenibile, energetico e inclusivo, dalle Y di sustainability, inclusivity ed energy. Ingresso libero e gratuito nello spettacolare contesto della scenografica Piazza Maggiore. Info: https://ginyfestival.com/

MONDOVÌ - MONASTERO DI SAN BIAGIO

LEGGEREZZA & CONDIVISIONE

Sabato 31 maggio torna, il Festival della Leggerezza e si unisce al Condividere Fest, da cui nasce il Festival della Leggerezza & Condivisione. Torneo di bocce quadre, polentata e musica occitana con Mistral Kizz e concerto de La Paranza del geco. Evento a ingresso gratuito nello spazio del Monastero di San Biagio. Info: https://casadomenor.org/

MONDOVÌ

STORIE VERE DI 12 CARCERATI

Sabato 31 maggio, alle ore 21, il Teatro Baretti propone lo spettacolo "12 uomini: Storie vere di 12 carcerati" con Cirko Vertigo. Info: stratta@cirkovertigo.com

MONDOVÌ

MONDOBLU

Nel week end visitabile presso il museo della stampa la mostra fotografica “Mondovì Mondoblu”. Info: 334 705 9307 info@museostampamondovi.it

MONDOVÌ

CORI DELLE TRADIZIONI CINESE E ITALIANA

Lunedì 2 giugno alle ore 11 presso Sala Ghislieri, con il Concerto per la Festa della Repubblica “Cori delle tradizioni cinese e italiana” a cura del Coro del Teatro Nazionale dell’Opera cinese diretto da Zhao Yuan. Info: segreteria-artistica@academiamontisregalis.it )

***

MONTÀ

CORPI DI CRISTO

Nel week end sarà visitabile la mostra “Corpi di Cristo. Testimonianze scultoree tra Quattrocento e Settecento nel Piemonte meridionale”, presso la Confraternita di San Michele.

Orari: 10-12.30 e 15-18. Info: Tel. 0173/976181 – info@ecomuseodellerocche.it

***

MONTEROSSO GRANA

LE CAVE DI LOSE

Domenica 1 giugno ritrovo alle ore 9.30 in frazione Saretto per escursione guidata alle cave di lose. Info: https://visit.terresmonviso.eu

***

MONTEU ROERO

TOUR DER TUR

Domenica 1 giugno con ritrovo alle 8.30 in piazza Roma, consegna zainetti pic nic e partenza della passeggiata guidata “Tour der Tur”, con passaggi alla torre di Montaldo Roero, Corneliano d’Alba (salita sulla torre e intermezzo culturale) e ritorno al castello di Monteu Roero. Distanza complessiva 21 km, difficoltà media. Info: https://belmonteu.it/

***

NEVIGLIE

MARCÈ TASTÈ

Domenica 1 giugno, con ritrovo nella piazzetta della chiesa alle ore 11.30, camminata enogastronomica “Marcè Tastè”, con percorso fra le colline di 4 km. Info: 335 61 57 392.

***

ORMEA

5° CAR & COFFEE

Domenica 1 giugno dalle ore 9 alle ore 18, "Maxi raduno di auto da sogno e automezzi aerografati", in Piazza della Libertà e in Via Roma ad Ormea. Ingresso libero. Info: proloco.ormea@tiscali.it

***

PIETRAPORZIO

VISITA ALLE MINIERE

Lunedì 2 giugno, dalle ore 10, il Consorzio Valle Stura Experience organizza una visita guidata, presso le miniere di barite a Pietraporzio. Info: www.vallesturaexperience.it/

***

RACCONIGI

VISITE GRATUITE CASTELLO

Domenica 1 giugno, alle ore 10, visite guidate con le guide de Il DiVin Piemonte. Info:3343299636

elena@ildivinpiemonte.it

RACCONIGI

MERCATINO ARTIGIANATO

Domenica 1 giugno, dalle ore 9 alle 19, torna il Mercatino dell’Artigianato e dell’Hobbistica davanti al Castello Reale di Racconigi. In mostra creazioni artigianali, oggetti di design handmade, idee per la casa, gadget creativi e specialità tipiche.

***

ROASCHIA

POLENTATA SOLIDALE E BALLI OCCITANI

Domenica 1 giugno, terza edizione della polentata solidale, con ritrovo alle 12.30 in piazza Monte Ortigara. Il ricavato sarà devoluto alla casa di riposo di Valdieri. A seguire musica e balli occitani. Info: 340 85 27 169 - 331 989 005.

***

ROBILANTE

CONCERTO D’ALESSANDRO

Sabato 31 maggio, alle ore 21, si terrà presso l’ex Confraternita di Robilante un concerto di Alessandro D’Alessandro, uno dei più talentuosi organettisti italiani ed europei della nuova generazione. Info: silvio@peronsemiton.it

ROBILANTE

SOUNÀ CANTÀ

Lunedì 2 giugno 20a edizione del raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di “Courenta e balet”. Nel pomeriggio numerosi gruppi di musicisti si ritroveranno nelle piazze del paese per la rassegna canora, anticipata dalla camminata di 5 km con letture a tema “La vià”. Info: 320 78 03 885 - 346 28 84 523.

***

ROCCA DE BALDI

UNO SGUARDO IN CUCINA

Domenica 1 e lunedì 2 giugno, apertura del Castello Museo di Rocca de' Baldi, affiancata da quella dell'EnoMuseo La Cantina in frazione Crava. Info: https://museodoro.org/

***

ROCCAFORTE MONDOVÌ

FIERA DELLE ERBE

Lunedì 2 giugno è in programma la “Fiera delle Erbe”. Piante e fiori, prodotti di erboristeria, spezie, frutta, tisane, oli, salumi speziati e formaggi alle erbe. Alle ore 12 Pranzo delle erbe. In attesa dell'evento saranno proposti corsi e laboratori a tema. Info: https://kyepiu.it/

ROCCAFORTE MONDOVÌ

PIEVE DI SAN MAURIZIO

Lunedì 2 giugno alle ore 10 e 15.15 con partenza dall’ufficio turistico, passeggiate nei boschi con tappe alla Pieve di San Maurizio e alle rovine del castello, di durata 2 ore. Alle 15 e alle 17 visite guidate alla Pieve di San Maurizio.

***

SALUZZO

VOXONUS FESTIVAL

Sabato 31 maggio, alle ore 21.15, presso la Sala Verdi della Fondazione Scuola APM, concerto "Un mare di note", con i musicisti Claudio Gilio (viola), Alberto Fantino (fisarmonica) e Maurizio Baudino (chitarra). Info: https://orchestrasavona.it/2025/05/voxonus-2025

SALUZZO

EFFETTO NOTTE

Sabato 31 maggio, dalle ore 19, si terrà la ventesima edizione di "Effetto notte", la grande serata caratterizzata da musica, arte e shopping ed organizzata dalla Fondazione Bertoni. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO

ESPOSIZIONE START

Nel week end, presso gli spazi espositivi de Il Quartiere a Saluzzo, 30a edizione di “Start - Mostra di Arte Contemporanea”. L'edizione 2025, intitolata "Forme consapevoli" è incentrata sul rapporto tra le nuove tecnologie e le parti reali della vita. Tra le iniziative previste, anche la 17a edizione di Saluzzo Contemporanea, dedicata al dialogo tra l’arte contemporanea e il design industriale, e il premio Matteo Olivero. Info: https://fondazionebertoni.it/

***

SAN DAMIANO MACRA

CHANTEN MAI

Sabato 31 maggio, alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale di San Damiano Macra, si terrà il 25° Incontro Corale "Chantèn mai" che quest'anno sarà impreziosito dalla partecipazione del Coro Pasubio di Vallarsa, ospite del Gruppo Corale La Reis di San Damiano Macra. Info: https://www.lareis.com/home

***

SINIO

RADUNO AUTO E MOTO SPORTIVE

Domenica 1 giugno dalle ore 10.30, in località Fontanette, raduno statico di auto e moto sportive, storiche e moderne. Dalle ore 12.30 apertura stand gastronomico a cura della Pro Loco. Info: 392 06 59 563

***

VERNANTE

ESCURSIONE GUIDATA

Domenica 1 giugno escursione al Passo Ceresole, ampio pianoro erboso molto panoramico proprio di fronte alla Bisalta. Ritrovo alle ore 9 presso la piazza della stazione. Itinerario adatto a tutti, con una buona abitudine all'attività fisica. Info:349 47 19 727.

***

VICOFORTE

FLORETE FLORES