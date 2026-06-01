Ceva, doppio intervento di manutenzione e cura del territorio

Proseguono a Ceva gli interventi di cura e manutenzione del territorio grazie alla collaborazione tra il Comune, le squadre forestali della Regione Piemonte e le squadre di volontari di Aib Ceva e Gruppo Civico Protezione Civile.

Nei giorni scorsi è stato completato un importante intervento di pulizia e sistemazione del sentiero del Campanone, con il ripristino delle staccionate lungo il percorso, realizzato con il supporto dell’Aib Ceva e delle squadre forestali regionali.

Un secondo intervento ha riguardato invece il parco dell’Istituto “Derossi”, dove le squadre forestali della Regione Piemonte, insieme ai volontari della Protezione civile, hanno effettuato lavori di pulizia e manutenzione dell’area verde.

Le squadre forestali regionali operano sul territorio piemontese occupandosi di manutenzione ambientale, cura dei boschi e della rete sentieristica, oltre che di interventi di prevenzione e tutela del territorio.

“Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento alle squadre forestali della Regione Piemonte e a tutti i volontari dell’Aib Ceva e del Gruppo Civico Protezione Civile per la disponibilità, la professionalità e il prezioso lavoro svolto a favore della nostra comunità e del territorio cebano”, le parole dell’Amministrazione comunale. “Ringraziamo inoltre la Fondazione Derossi per l’importante lavoro che svolge sul nostro territorio”.