domenica 31 maggio
La situazione immortalata dai radar di Arpa Piemonte alle 15.55 di oggi, domenica 31 maggio
Dal pomeriggio possibili isolati temporali associati a forti raffiche di vento. Martedì peggiora con temperature in netto calo
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Attualità | 31 maggio 2026, 15:53

Dal pomeriggio possibili isolati temporali associati a forti raffiche di vento. Martedì peggiora con temperature in netto calo

Oggi e domani ancora caldo con livelli di allerta massimi sulla nostra provincia

La situazione immortalata dai radar di Arpa Piemonte alle 15.55 di oggi, domenica 31 maggio

La situazione immortalata dai radar di Arpa Piemonte alle 15.55 di oggi, domenica 31 maggio

"Oggi pomeriggio sono previsti temporali in formazione sulle Alpi, che interesseranno poi la pianura lasciando probabilmente più ai margini Astigiano e Alessandrino. Sarà possibile qualche isolato temporale associato a forti raffiche di vento. Domani, lunedì 1° giugno, saranno possibili temporali in serata sull'Alto Piemonte. Martedì è atteso un marcato peggioramento, specie nel pomeriggio: si svilupperanno temporali diffusi, probabilmente forti sulle pianure centrali".

Sono le previsioni diffuse nella giornata di oggi, domenica, dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale, che intanto ha aggiornato il suo bollettino ondate di calore.

Quest’ultimo, per quanto riguarda la nostra provincia, contempla il massimo livello di allerta (3; rosso) ancora per oggi e domani, domenica e lunedì, con temperature comprese tra massime di 30°C e minime di 18°C (domani 17° C percepiti).

Martedì è prevista una severa riduzione delle temperature, con di 25°C di temperatura massima  (26°C percepiti) e 17°C di temperatura minima.

Files:
 2026 05 31 bollettino calore (478 kB)

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