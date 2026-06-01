Nuovi ingressi il Soroptimist Club di Cuneo: entra Maura Vinciguerra, Annalisa Simondi sarà la prossima presidente

Il Soroptimist Club di Cuneo accoglie Maura Vinciguerra, docente di lingua inglese con una consolidata esperienza nel mondo dell’istruzione, della formazione e dell’impegno civico.

Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Torino, con specializzazione in inglese e tedesco, la nuova socia ha dedicato la propria carriera all’insegnamento, distinguendosi per professionalità, sensibilità educativa e attenzione alla crescita delle nuove generazioni.

Nel corso degli anni ha insegnato in numerosi istituti della provincia di Cuneo, maturando importanti esperienze nei diversi indirizzi scolastici e ricoprendo incarichi di coordinamento, tutoraggio e supporto alla formazione dei docenti. Attualmente insegna presso l’Istituto Bianchi-Virginio di Cuneo, dopo aver svolto attività didattica presso l’Ipc Grandis, il Liceo Artistico e Musicale Ego Bianchi, l’Itis Rivoira di Verzuolo e altri istituti del territorio.

Accanto all’attività scolastica, ha svolto attività di traduzione specialistica in lingua inglese e tedesca per aziende locali e progetti dedicati alla promozione del territorio in occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Significativo anche il suo impegno nella vita pubblica: dal 2009 al 2023 ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale presso il Comune di Pietraporzio, offrendo il proprio contributo con senso di responsabilità e attenzione verso la comunità.

Nel corso della serata è stata inoltre annunciata la nomina della presidente per il biennio 2028/2029: sarà Annalisa Simondi di Dronero, imprenditrice, già attivamente impegnata nel Soroptimist International Club di Cuneo nel ruolo di segretaria, di delegata e più volte di consigliera, la quale incarna sempre con entusiasmo e professionalità i valori etici dell'associazione.

L’ingresso di Maura Vinciguerra e l’annuncio della futura presidenza di Annalisa Simondi rappresentano un ulteriore segnale della volontà del club di continuare a promuovere cultura, competenza, spirito di servizio e attenzione concreta verso il territorio e la crescita femminile. A Maura Vinciguerra va il più caloroso benvenuto e ad Annalisa Simondi i migliori auguri per il futuro incarico.