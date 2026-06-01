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Attualità | 01 giugno 2026, 09:10

Nuovi ingressi il Soroptimist Club di Cuneo: entra Maura Vinciguerra, Annalisa Simondi sarà la prossima presidente

Il sodalizio accoglie tra le sue fila la professoressa ed ex consigliera comunale. Annunciata la guida del club per il biennio successivo

Nuovi ingressi il Soroptimist Club di Cuneo: entra Maura Vinciguerra, Annalisa Simondi sarà la prossima presidente

Il Soroptimist Club di Cuneo accoglie Maura Vinciguerra, docente di lingua inglese con una consolidata esperienza nel mondo dell’istruzione, della formazione e dell’impegno civico.

Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Torino, con specializzazione in inglese e tedesco, la nuova socia ha dedicato la propria carriera all’insegnamento, distinguendosi per professionalità, sensibilità educativa e attenzione alla crescita delle nuove generazioni.

Nel corso degli anni ha insegnato in numerosi istituti della provincia di Cuneo, maturando importanti esperienze nei diversi indirizzi scolastici e ricoprendo incarichi di coordinamento, tutoraggio e supporto alla formazione dei docenti. Attualmente insegna presso l’Istituto Bianchi-Virginio di Cuneo, dopo aver svolto attività didattica presso l’Ipc Grandis, il Liceo Artistico e Musicale Ego Bianchi, l’Itis Rivoira di Verzuolo e altri istituti del territorio.

Accanto all’attività scolastica, ha svolto attività di traduzione specialistica in lingua inglese e tedesca per aziende locali e progetti dedicati alla promozione del territorio in occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Significativo anche il suo impegno nella vita pubblica: dal 2009 al 2023 ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale presso il Comune di Pietraporzio, offrendo il proprio contributo con senso di responsabilità e attenzione verso la comunità.

Nel corso della serata è stata inoltre annunciata la nomina della presidente per il biennio 2028/2029: sarà Annalisa Simondi di Dronero, imprenditrice, già attivamente impegnata nel Soroptimist International Club di Cuneo nel ruolo di segretaria, di delegata e più volte di consigliera, la quale incarna sempre con entusiasmo e professionalità i valori etici dell'associazione.

L’ingresso di Maura Vinciguerra e l’annuncio della futura presidenza di Annalisa Simondi rappresentano un ulteriore segnale della volontà del club di continuare a promuovere cultura, competenza, spirito di servizio e attenzione concreta verso il territorio e la crescita femminile. A Maura Vinciguerra va il più caloroso benvenuto e ad Annalisa Simondi i migliori auguri per il futuro incarico.

C. S.

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