Dogliani, la Banda Musicale Giovanile del Piemonte in concerto per i 135 anni della Filarmonica "Il Risveglio"

Un traguardo storico che si colora della freschezza e del talento delle migliori promesse musicali della nostra regione. Quest'anno la filarmonica Il Risveglio di Dogliani festeggia ben 135 anni di intensa attività e, per celebrare degnamente questa importantissima ricorrenza, ha deciso di fare un grande regalo alla comunità langarola. Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 17, la suggestiva cornice di piazza Belvedere, nel cuore di Dogliani Castello, ospiterà il concerto d’eccezione della Banda Musicale Giovanile del Piemonte.

Si tratta di una realtà di assoluta eccellenza nel panorama bandistico giovanile, non solo piemontese ma nazionale, come testimoniano i prestigiosi inviti ricevuti in tutta Italia, tra cui spicca la storica esibizione al Quirinale in occasione delle celebrazioni della festa nazionale della Repubblica. L'organico, composto da oltre ottanta strumentisti di età compresa tra i 13 e i 27 anni e provenienti da tutte le province piemontesi, si esibirà sotto la direzione del maestro Riccardo Armari. Per il pubblico doglianese sarà l'occasione di ascoltare un repertorio di alto livello, costituito prevalentemente da brani scritti originalmente per formazioni di fiati e caratterizzati da un grado di difficoltà medio-alta.

L’evento rappresenta un motivo di grandissimo orgoglio e soddisfazione per i componenti della banda musicale cittadina. C'è gioia sia per l’eccellente risultato organizzativo che porta la grande musica nel borgo, sia per il fatto che all'interno di questa prestigiosa formazione regionale figurano anche diversi giovani musicisti locali cresciuti proprio sul territorio.

La Banda Musicale Giovanile del Piemonte è nata ufficialmente nel 2010 come culmine del progetto denominato Giovaninbanda, fortemente voluto dall’allora assessore alle politiche giovanili della Regione Piemonte, Gianni Oliva, nell’ambito delle manifestazioni per "Torino 2010 – Capitale Europea dei Giovani". Quel percorso straordinario coinvolse oltre mille ragazzi appartenenti ai complessi associati all'Anbima, erogando altrettante ore di alta formazione strumentale e portando alla nascita di sette rappresentative provinciali, dalle quali vennero poi scelti i membri dell'orchestra regionale.

La filosofia alla base della formazione non è quella di una struttura stabile, bensì quella di un vero e proprio laboratorio d’eccellenza. A rotazione, infatti, i musicisti del territorio hanno l'opportunità di affinare e arricchire le proprie abilità tecniche, per poi rimetterle a disposizione dei complessi bandistici d'appartenenza nei rispettivi Comuni. Un valore educativo e culturale altissimo, tanto che dal 2011 il Consiglio Regionale del Piemonte ha adottato la formazione quale proprio elemento di rappresentanza ufficiale. Inoltre, dal maggio del 2014, la compagine ha assunto il ruolo internazionale di ambasciatore del manifesto contro lo sfruttamento del lavoro minorile, documento lanciato dal compianto maestro Claudio Abbado in sinergia con l'Onu e l'Organizzazione internazionale del lavoro.

Il concerto è a ingresso completamente libero. In caso di maltempo o condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori fanno sapere che l'evento si sposterà al chiuso nei locali della sala polivalente di via Louis Chabat, sempre a Dogliani.