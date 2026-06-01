IL METEO / Caldo ancora oggi, da domani temporali rinfrescanti e temperature in calo

Ancora un po' di caldo oggi, ma già meno intenso di ieri. Domani invece un fronte più organizzato dalla Francia porterà temporali anche intensi che faranno abbassare le temperature su valori più normali per il periodo. Pausa mercoledì e poi altro fronte per giovedì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Oggi lunedì 1 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, maggiore copertura al pomeriggio con locali rovesci o deboli temporali sulle Alpi sudoccidentali al confine con la Francia. Aumento della nuvolosità bassa un po' su tutta la pianura piemontese in serata.

Temperature ancora prettamente estive, con massime sui 30/32 °C. Venti assenti o deboli variabili.

Martedì 2 giugno. Al mattino nuvoloso o molto nuvoloso ovunque, con piogge o temporali sin dalla notte su verbano, in estensione su Liguria orientale e pianure più orientali dalla mattina. Al pomeriggio passaggio di un fronte più esteso e organizzato dalla Francia con temporali anche intensi su buona parte del territorio, con anche alta probabilità di grandinate. Migliora in serata.

Temperature minime ancora elevate anche a causa della copertura nuvolosa, attorno a 16/22 °C, massime in calo e comprese tra 25 e 29 °C. Venti inizialmente deboli, poi si rinforzano da sudovest su alessandrino e levante ligure, da ovest su Alpi, mentre ci saranno anche forti raffiche durante i temporali.

Da mercoledì 3 giugno. Bel tempo mercoledì anche se ci saranno residue precipitazioni sulle Alpi di confine in valle d'Aosta, e temperature gradevoli, mentre giovedì ci sarà di nuovo instabilità, anche se potrebbe essere meno intensa di domani. Fine settimana che dovrebbe essere più tranquillo anche se non mancherà instabilità locale. Da confermare nei prossimi aggiornamenti.

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