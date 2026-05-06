Il Clima da Locale a Globale: scienza, musica e solidarietà scendono in piazza a Cuneo

Cuneo si prepara ad accogliere un appuntamento speciale nell'ambito della rassegna "GLOBALMENTE", incentrata sull'Educazione alla Cittadinanza Globale durante la "Settimana Civica". Sabato 9 maggio 2026, la cornice di Piazza Galimberti si animerà con l'evento "IL CLIMA DA LOCALE A GLOBALE", un pomeriggio ricco di iniziative a ingresso totalmente libero.

Il Programma e gli Appuntamenti

La manifestazione offre un ricco calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere attivamente la cittadinanza:

Ore 14:00 - Laboratori e "Balloon Theater": A partire dal primo pomeriggio, i cittadini e i curiosi potranno partecipare a un affascinante laboratorio esperienziale, che culminerà con l'installazione del "Balloon Theater: La Balena". Sarà un'occasione unica per toccare con mano le tematiche ambientali in modo immersivo e coinvolgente.

A partire dal primo pomeriggio, i cittadini e i curiosi potranno partecipare a un affascinante laboratorio esperienziale, che culminerà con l'installazione del "Balloon Theater: La Balena". Sarà un'occasione unica per toccare con mano le tematiche ambientali in modo immersivo e coinvolgente. Musica e Colonne Sonore d'Eccezione: L'evento darà grande spazio anche all'arte e ai giovani talenti del territorio. In veste di "Special Guest", interverranno le classi 3 e 5 M del Liceo Musicale "Bianchi-Virginio" (Liceo Musicale Ego Bianchi), le quali presenteranno delle colonne sonore originali create appositamente per l'occasione, sotto la guida attenta del Professor Mercuri.

L'evento darà grande spazio anche all'arte e ai giovani talenti del territorio. In veste di "Special Guest", interverranno le classi 3 e 5 M del Liceo Musicale "Bianchi-Virginio" (Liceo Musicale Ego Bianchi), le quali presenteranno delle colonne sonore originali create appositamente per l'occasione, sotto la guida attenta del Professor Mercuri. Ore 16:30 - Esibizione dei MOONLIGHT Blend: La musica continuerà a risuonare nella piazza con l'esibizione dei "MOONLIGHT Blend", sempre a ingresso libero.

Un Cuore Solidale: Destinazione Kenya e il Banchetto Solidale

Il cuore pulsante di questa giornata di sensibilizzazione climatica e artistica guarda ben oltre i confini cuneesi. L'iniziativa "MUSIC NEL BALON FOR MOITE KENYA" è infatti pensata per unire la riflessione sul clima ad azioni di reale sostegno.

Durante l'evento in piazza sarà presente un banchetto solidale per raccogliere fondi destinati a un fondamentale progetto di micro-agricoltura per il villaggio di Moite, nel Nord del Kenya, portato avanti dalla Cooperativa Sociale Il Ramo.

A causa del grave impatto dei cambiamenti climatici nella zona del Lago Turkana, caratterizzata da un clima arido, precipitazioni quasi assenti e acqua del lago alcalina e non potabile, l'agricoltura e l'allevamento di sussistenza sono ormai impossibili. Per rispondere a questa emergenza, il progetto promuove l'utilizzo delle "Garden Towers" (torri di coltivazione verticale). Queste strutture permettono di coltivare in modo economico, in spazi ridotti e con pochissima acqua, con l'obiettivo vitale di fornire ortaggi e verdure fresche alla mensa scolastica di Moite, portando cibo e speranza a oltre 1.000 bambini.

Partner e Informazioni

L'evento è realizzato in collaborazione con Città di Cuneo, Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte, e vede la partecipazione di numerosi partner, tra cui Datameteo Educational, la Cooperativa Sociale IL RAMO e il parco fluviale Gesso e Stura.

Per maggiori informazioni sull'evento: https://datameteo.education

Per scoprire e sostenere il progetto della Cooperativa Il Ramo: https://giornatameteo.com/cooperativa-il-ramo.php